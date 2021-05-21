《品中資－羅國森》博京東物流是京東健康翻版

《品中資》今年２月初，美國債息上升，觸發環球科技股大幅調整，再加上內地加強打擊平

台經濟企業，令３月份之後回歸香港，並以科技作招徠的幾隻大型中概股，無論招股反應，以至

上市後的股價表現都不似預期，令投資者對中概股回歸的熱情冷卻了。

現在回看，今年２月初上市的快手（０１０２４），已經是今年以來，認購反應和上市初期

表現最好的一隻中資新股了，實在要讚一句，快手果然夠「快手」。

緊接其後的幾隻中概股，由於都是回歸香港第二上市，本來已經預計，上市後的表現不會太

理想，又適逢內地雷厲打擊壟斷行為。更甚的是，這時剛好美國有對沖基金出事，個別中概股被

不問價拋售，當中受創最深的非百度（０９８８８）莫屬。雖然上市首日能夠險守招股價，但其

後已經無以為繼，現價比招股價下跌兩成多，是表現最差的一隻回歸中概股。

反而招股反應相對平淡的攜程（０９９６１），上市首日能夠上升５％，再夾五一黃金周前

後，內地旅遊業變得火旺，股價進一步攀升，以昨日（２０日）收市價３１３﹒８元計，已較招

股價上升約一成七，算是逆市奇葩了（見表一）。

在這種氛圍下，從京東集團（０９６１８）分拆出來的京東物流（０２６１８）本周一

（１７日）招股，今日（２１日）截止認購。假期前已獲逾２００倍超額認購，初步反應尚算不

俗。

不過，我認為，京東物流嚴格來說不算科技股，至少營運模式跟大型科技股不同。準確來說

，她只是以科技包裝的物流運輸股。也因此，她的「想像空間」始終有限。幸好她是在港第一上

市，沒有一個美股股價作「羈絆」，或許仍可有少許憧憬。



＊京東物流屬舊經濟股＊



京東系的股份在本港資本市場可算十分活躍，短短一年間，就將旗艦的京東集團、京東健康

（０６６１８）和最新的京東物流，陸續安排在港第一或第二上市，合共集資約８００多億元。

當我翻看京東物流的上市資料時，我感到，她的情況跟京東健康有點相近，大家也可以此來

前瞻京東物流的招股結果，以至上市初期的股價表現。

京東健康表面上是一隻新經濟股，但實際上，到目前為止，她的主要收入來源只是網上賣藥

，或其他健康用品╱食品。說穿了，就是一隻專注健康食品和用品的電商股，整體毛利率大約兩

成半，算不過不失。雖然過去幾年的營業額大幅上升，但到去年為止仍未賺錢。

京東物流則相反，表面上她是一隻舊經濟股，但卻有科技成分，因為她已經採用先進技術去

處理物流配送。現時京東物流在全國２２個城市，營運３２個「亞洲一號」大型智能倉庫，其中

一個在上海的全流程無人倉，每日可處理高達１３０萬宗訂單。但骨子裡，這兩家公司都是舊經

濟股！



＊京東物流毛利率低＊



不過，京東物流較弱的一環是毛利率，她的毛利率比京東健康低很多，去年的毛利率已經提

升了，但仍然只有８﹒６％，即使不斷改善中，但我相信，最終都只會是低雙位數。

換句話說，即使加入了科技元素，物流業也不是特別好賺的行業，但京東物流較為吸引的地

方是她有京東集團這個大股東兼大主顧作後盾，基本上已封蝕本門。只要京東好，京東物流就不

會差！

２００７年時，京東物流本來只是京東集團內部一個部門，經過１０年的發展，由２０１７

年起，京東物流已經獨立出來，承接第三方的生意，也因此，她的前景應該比其他物流公司好。

但以京東物流現時的規模，現階段也只佔全國物流市場的２﹒７％，可見內地物流業是何等

分散。從樂觀的角度看，她的增長空間還很大！而且，網購已經是大勢所趨，市場對點對點的物

流運輸需求仍然不斷增加。

而且，物流運輸也有少許公用股的味道，因為很多日常必須品的運送都不會太受經濟市道影

響，因此，只要是龍頭的物業公司，生意應該有一定保證。

如果以非通用會計準則計，京東物流去年已賺１７億元人民幣。不過，大家不要期望她的盈

利可以在未來幾年大幅增長，因為她仍然想搶佔市場份額。這一點跟京東健康就很相似了。

綜合京東系過去兩隻股票的分配和上市後的表現，我認為，京東物流應該不會太差，某程度

上可以複製京東健康的走勢，只不過，上市後，尤其是上市首日的升幅，應該不會像京東健康那

麼誇張吧（京東系股票招股反應和上市後表現見表二和表三）！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



今年以來主要中概股上市反應（表一）



股份名稱 集資額 超額倍數 上市日期 上市價 上市首日 上市至今

（億港元） （元） 變幅（％） 變幅（％）

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快手 ４２０ １２０３ ０５╱０２ １１５ １６１ ＋９７

（０１０２４）

百度 ２３９ １１１ ２３╱０３ ２５２ ０ －２６

（０９８８８）

嗶哩嗶哩 ２０２ １７３ ２９╱０３ ８０８ －１ ＋０﹒２

（０９６２６）

攜程 ８４﹒７ １６ １９╱０４ ２６８ ＋５ ＋１７

（０９９６１）

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京東系股份上市後股價表現（表二）



上市日期 招股價 上市首日 ２０╱５╱２０２１ 上市至今升幅

（元） 升幅（％） 收市價 （％）

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京東集團 ２０２０年 ２２６ ４ ２８０﹒８ ２４﹒２

（０９６１８） ６月１８日

京東健康 ２０２０年 ７０﹒５８ ５６ １１３﹒５ ６０﹒８

（０６６１８） １２月８日

京東物流 ２０２１年 上限價 ？ － －

（０２６１８） ５月２８日 ４３﹒３６

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京東系股份認購反應和分配結果（表三）



股份名稱 集資額 超額倍數 一手中簽率 認購多少手

（億港元） （％） 穩獲一手

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京東集團（０９６１８） ３００ １７８ １０ ４０

京東健康（０６６１８） ２７０ ４２０ ４０ ２００

京東物流（０２６１８） ２６４ ？ ？ ？

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