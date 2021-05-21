《雷鳴天下－雷鼎鳴》中國人口普查揭示的國情

《雷鳴天下》中國第７次全國人口普查（２０２０年）的結果近日公布，香港今年也會進行

一次人口普查，這些數據有如一個國家或地區的身體檢查，對我們查找社會經濟問題十分有用。

香港的普查結果明年中才會公布，內地的卻已有不少看點值得注意。



過去１０年來，中國內地人口增幅較從前緩慢，但也多了７２０６萬人，現時人口總數

１４﹒１２億人，佔世界總人口的１８％。這人口當中，包含了３７萬在內地居住的港人。３７

萬人這數據，大致符合我的預期。我５年前從香港駐北京官員得知，在北京估計有１０萬港人。

我猜測港人到內地，多會在北京、上海與大灣區一帶，當中應以大灣區為最多。將來香港的選舉

若有足夠多的內地港人參與，對結果應頗有影響。



今次所謂的「大普」較突出但又符合預期的結果是人口老化持續。中國人出生時的預期壽命

去年已上升至７７﹒３歲，與解放初期的不足４０歲相比，變化驚人，比美國去年中的７７﹒８

歲不遑多讓。我年幼時父親常說「人生七十古來稀」，現在則恐怕倒轉過來，活不過７０歲的才

較為稀有。



＊人民質素升 填補工作人口比例降＊



人口老化的出現並非只是老年人口（例如６５歲以上）的增加，也包含出生率的下降，後者

導致青少年人口比例偏低。有人以為出生率低的主因是１９７９年至２０１５年間的「一孩政策

」。此政策確有影響，但近年改為「二孩政策」，出生率稍升了一年後又再回落。１９９０年每

千名人口出生了２１﹒０６人，２０１５年已降至１２﹒０７人。在「二孩政策」出台後的

２０１６年出生率有所上升，但又迅速打回原形，２０１９年已降回至１０﹒４８人，總出生人

數１４６５萬人，到了２０２０年更跌至１２００萬人，這說明政策的影響只是暫時性。此種現

象，對人口經濟學家而言，是耳熟能詳的。東亞地區雖受過儒家「不孝有三，無後為大」的影響

，但文化因素似乎作用不大，大家都不願生兒育女，尤其是在教育水平提升後更是如此，整個東

亞的生育率都低企，港人對此應有體會。



人口老化對經濟是有壓力的，內地６５歲或以上人口比例是總人口的１３﹒５％，香港是

１９﹒１％；１５至６４歲適齡工作人口內地比例是６８﹒５５％，香港是６９﹒４％；０至

１４歲內地是１７﹒９５％，香港是１１﹒６％。從這些數據可看出，香港人口老化比內地更嚴

重得多，而且因為出生率低，未來２０至３０年也無望改善。不過，內地的人口老化亦急劇追上

，幾年前內地人民的平均年齡還是３５歲（比起印度的２６歲年長不少），去年已升至３８﹒８

歲。將來工作人口比例下降，要扶養的退休長者人數上升，社會要承受巨大的經濟壓力，搞得不

好，會有如日本這一老化國家般經濟增長會大受拖累。不過，工作人口的比例下降，卻可用人口

質素的上升來補救，內地教育事業進步頗快。過去１０年，大學文化程度人口比例從

８﹒９３％猛增至１５﹒４７％，人民平均入學年數亦由９﹒０８年增至９﹒９１年。也應注意

，在城市工作，生產效率高於在農村。在過去１０年，城鎮人口增加了２﹒３６億人，現時城鎮

人口佔總人口６３﹒８９％，比起１９７８年的１７％，變化何其巨大，這也是抵銷人口老化、

推動經濟增長的重要動力。



中國人口結構中有一重要特點，便是男女比例甚為不平衡。女性一般比男性長壽得多，但中

國人口中竟然是男多於女，每１００名女性中，有１０５﹒０７名男性。為何如此？只要看看出

生時男嬰與女嬰比例便知究竟。２０２０年男嬰與女嬰比例是１１１﹒３比１００，這比起

２０１０年的１１８﹒１比１００，已經是較為平衡了。但為何多生了這麼多男的？在發展中國

家這也常見，例如在印度的農村，出現過不少殺女嬰的情況。中國殺嬰遠不如印度，但自１９８

３年左右開始，農村普及了用超聲波驗測胎中塊肉的性別，驗出若是女的，不少父母選擇了墮胎

，這當然對男女比例有所影響。



＊男性求偶難 拼命儲蓄買樓爭機會＊



男女比例不相稱，對經濟有微妙的影響。青年人中男多於女，意味著男的求偶困難，他們為

了改善機會，一種重要的途徑是拼命儲蓄，這樣做可加快財富積累，所儲的資金可用作買房屋，

發放出「我是有樓之人，嫁給我生活可安定」的信息。此種並不浪漫的做法，卻可帶來兩種重要

影響，一是中國人民的總儲蓄率在世界名列前茅，從而資金積累快，大力推動經濟增長；二是房

屋需求甚殷，樓價居高不下。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

