【新冠肺炎】台灣新增３１２例本土確診，連續７天新增確診超百例

《經濟通通訊社２１日專訊》台灣新增新冠肺炎確診病例３１５例，其中本土病例３１２例

，多於昨天的２８６例本土，已連續７天新增確診超百例。全台確診病例現已擴散至數個縣市，

其中台北市萬華區的案例高居不下。

美國衛生部長貝塞拉與台灣的衛福部長陳時中通話。衛生部全球事務辦公室周五（２１日）

發聲明稱，很高興能與台灣陳部長討論當前的疫情及全球公衛議題。美國支持台灣獲取疫苗，肯

定台灣對衛生安全的諸多貢獻，並支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。

全台疫情升至第３級警戒，外出須全程戴口罩，但開車「無罩」上路罰不罰掀熱議。指揮中

心宣布，獨自駕車可不戴口罩，若２人以上同車就必須戴口罩。

早前，交通部轄下觀光局周四（２０日）宣布，全台「國家風景區」、２５個主題樂園，即

日起暫停營業至５月２８日，所有大型觀光活動取消或延期至６月１４日後舉行，取消的活動包

括「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」、「關山小鎮自行車漫旅」、「世界自行車日騎遊環台活動」、「

迴遊阿罩霧假日觀光巴士」、「金山蹦火節活動」等，延期的包括「福隆國際沙雕藝術季」、「

東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場」、「北寮－赤嶼淨灘減塑活動」等。（ｊｔ）

