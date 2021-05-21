  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/05/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國要制宜新人口政策

　　《神州縱橫》日前中國公布了第七次人口普查結果，描繪了當前的人口狀況及十年來的走勢
。由於人口是影響長遠經濟發展的重要因素，故對此次普查結果須予足夠重視及充分探討。
　
＊中國人口不宜下降＊
　
　　有海外評論指中國會出現人口危機實太誇張。人口因素的影響長遠而漸近，不致引發突變性
危機，但潛在問題確可阻礙社會民生經濟等的發展，故不容忽視，須及早及時處理。說中國仍是
人口最多國家而人口仍有增長，最多只有短期意義，不少估計指人口或將在五年後達峰並隨之回
落，到２０５０年可跌至１２億或更少。關鍵在於育齡婦女的總和生育率已跌至１﹒３的過低水
平，要２﹒１才能保證世代更替，而１﹒５是警戒線不應跌穿。同時育齡婦女人口也在下降。筆
者認為在可見將來中國人口不宜下降，因為：（一）以目前中國的生產力及科技水平完全可以支
持１５億左右的人口。（二）人口眾多畢竟是個發展及地緣戰略優勢，在２０５０達致現代化強
國目標前不宜讓人口下降。特別是在２０３５前更應如此。問題是生育率下降是發達國普遍現象
，更有說這是不可逆的。實際卻未必如此，據調查婦女意願生育率為１﹒８，故１﹒３在恰當政
策及環境下有反彈空間，何況「意願」不是死硬而是可塑的。中國的節育政策是全球少有成功例
子，讓中國發展避過了貧窮陷阱而可持續，故中國也可以有成功的促育政策維持人口水平，４０
多年前中國出台節育措施是人口政策一大變革，現在又走到出台另一大變革之時，應及早全面放
開限制並引入鼓勵生育政策。
　
＊要重視處理潛在問題＊
　
　　另一個影響發展的問題是勞動年齡人口（１６至５９歲）的下降，這在２０１２達峰９﹒２
億後已回落至２０２０的８﹒８億，估計未來五年還會降３５００萬。不幸者是下降碰上「劉易
斯拐點」，令民工荒更嚴重。有幸者是這將倒逼及加速新經濟建設及創科驅動發展模式的推行。
今後中國更要由依托人口紅利轉向人才紅利，以提高人民質素而非增加人手來作發展基礎。中國
正在這些方面努力。
　　最後還有老化加速的問題。６５歲以上人口已由２０１０的佔８﹒９％升至２０２０的
１３﹒５％，接近聯合國的１４％「中度老化」標準。人口老化在發達國是普遍現象，有的更比
中國嚴重，但中國還受到兩個因素的壓力：（一）未老先富，令應對老化物質能力更差。日本老
化比中國嚴重，但人均財富高，足可安度晚年。（二）與小兒化並存，形成兩頭負擔。幾年前因
放寬生育曾出現嬰兒出生峰期。故「十四五」期間經濟要著重服務「一老一少」群體。總之，中
國人口問題無即時危機，但也要對隱憂高度重視及早處理，否則將影響長遠發展前景，希望中央
早作決策。《資深評論員　凌昆》

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS21/05/2021
【FOCUS】中歐投資協議遇凍　送拜登峰會大禮?
中國故事20/05/2021
《神州經脈》國務會議部署商品穩價　字節跳動換掌門人　滬指微跌
市場動向20/05/2021
連繫各界，智慧城市會議5月27日開幕
財經熱話20/05/2021
創興銀行獲越秀集團提私有化 股價炒高約五成貼近作價
中國故事20/05/2021
地緣風波後字節跳動再遇人事地震　張一鳴突卸任掌門人
FOCUS20/05/2021
【FOCUS】「新瓶舊酒」引虛幣洗倉?　中美鬥法或再開波
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Zoflora®一套5枝濃縮消毒液連專用噴壺1個

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金