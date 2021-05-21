【加碼調控】官媒頭版：專家建議房地產稅深圳海南先行先試

《經濟通通訊社２１日專訊》官媒《證券時報》頭版援引多位專家報道稱，建議新一輪房地

產稅改革在深圳、海南先行先試。

報道引述中國社科院財經戰略研究院博士後彭旭輝意見指，深圳和海南均是改革開放的最前

沿，理應進入房地產稅試點範圍之內，尤其深圳的房價水平和房價漲幅均居全國前列，且投機風

氣嚴重，應該盡快徵收房地產稅。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也認同房地產稅在深圳和海南先行先試，因為深圳作為

中國特色社會主義先行示範區，需要在一些重點政策上先行試點；至於海南住房問題簡單，推行

房地產稅相對阻力小。嚴躍進認為作為首都的北京具有天然的政策制定和先行試點優勢，試點房

地產稅會帶來很強的信號意義。

財政部、全國人大常委會預算工委、住房和城鄉建設部、稅務總局近日召開房地產稅改革試

點工作座談會，新聞僅有寥寥幾隻字但意義巨大，報道引述專家認為，座談會釋放出將先於立法

開展房地產稅試點的信號，盡管立法工作難在「十四五」期間落地，但當下中國已進入開展新一

輪房地產稅試點工作的窗口期。

不過報道又引述蘇寧金融研究院宏觀中心副主任陶金指，徵收房地產稅最大的難點依然在於

對市場的衝擊，新政必將影響業主買賣和投資，最終對市場產生長遠影響。（ｅｙ）

