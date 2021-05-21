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21/05/2021 13:33

國家網信辦：快手、百度等１０５款Ａｐｐ違法違規收集個人信息

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家互聯網信息辦公室今日通報，抖音、快手
（０１０２４）、３６０瀏覽器、搜狗搜索、領英、智聯招聘、百度（０９８８８）等１０５款
Ａｐｐ違法違規收集使用個人信息情況。國家網信辦要求，針對檢測發現的問題，相關Ａｐｐ運
營者應當於本通報發布之日起１５個工作日內完成整改。（ｗｌ）

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