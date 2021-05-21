《ＥＴＦ動向－凌子敬》美國科技股的投資展望

《ＥＴＦ動向》前對沖基金經理、ＣＮＢＣ名嘴主持人克瑞莫（Ｊｉｍ Ｃｒａｍｅｒ）於

２０１３年提出ＦＡＮＧ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ａｍａｚｏｎ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ｇｏｏｇｌｅ

（母企為Ａｌｐｈａｂｅｔ））這個金融名詞，以代表當時表現最好的美國科技股票，後來於

２０１７年再加上Ａｐｐｌｅ成為ＦＡＡＮＧ，截至今年２月尾為止，這５家公司總市值高達６

﹒１６萬億美元，佔美國標普５００市值約五份之一，故此，ＦＡＡＮＧ擁有市場龍頭地位，該

些公司舉手投足都會影響到美國科技股票。而紐約交易所（ＮＹＳＥ）期下的洲際交易所

（ＩＣＥ）於２０１４年９月１９日推出了ＦＡＮＧ＋指數，該指數除了上述的５隻股票外，指

數還包括了Ｔｅｓｌａ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、Ｎｖｉｄｉａ、阿里巴巴以及百度，以代表於美國上

市的科技龍頭。回顧指數表現，截至２０２１年４月３０日的數據，該指數過往一年表現為９１

﹒０９％，大幅跑贏同期的標普５００（＋４５﹒９６％）、納斯達克指數（＋５８﹒３６％）

以及恆生指數（＋２０﹒６２％）。

然而，去年全球科技股經歷大幅上漲後，於今年農曆新年後都出現回調，該指數由今年２月

１６日高位至上星期五（５月１４日）為止，回調幅度大約１５﹒８％。主要是市場擔心通脹高

於市場預期，令聯儲局可能會提早減少購買債券，甚至提早加息，都會令科技股有所受壓；此外

，全球芯片短缺可能會今年內繼續維持一段時間，供應鏈的短缺亦可能帶來科技股一些壓力；政

策監管風險亦為科技巨頭帶來逆風，短期內都會令市場的波幅增加。

雖然環球資金的偏向暫時都是較為保守的傳統股票，可是美國最近科技股的回調，已經令大

家一直擔心的偏高股值回落至較合理水平，再加上美國大部分科技巨企第一季的業績好過市場預

期，尤其以電子商務、線上娛樂以及在線廣告的表現較為表現突出，中長線的投資價值已經浮現

。科技行業過往一直都是以透過併購整合的形式擴大其版圖，例如ＦＡＣＥＢＯＯＫ於

２０１４年以１９０億美元收購Ｗｈａｔｓａｐｐ；Ｇｏｏｇｌｅ今年以２１億美元收購

Ｆｉｔｂｉｔ；Ａｐｐｌｅ過去６年收購共１００間企業，可見科技龍頭有著相對穩健的行業地

位，規模較細的公司亦相對難以競爭；另一方面，科技龍頭亦每一間有其專長，例如Ａｐｐｌｅ

以通訊設備作為主導；Ｆａｃｅｂｏｏｋ及Ｔｗｉｔｔｅｒ以線上廣告作為主導；Ｔｅｓｌａ則

以電動車作為主導；而Ｎｖｉｄｉａ則以繪圖芯片為主。因此，投資於不同的企業可能會受當時

的行業消息影響，於現時政策主導的市況下，投資者可以考慮以相關美國科技ＥＴＦ作出部署，

可以減低個股風險之餘，亦可以捕捉整個行業的投資機會。

《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》

