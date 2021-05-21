《陶冬天下－陶冬》碳中和：影響人類進程的大事件

《陶冬天下》沙漠地，在人類歷史上從來不值錢；發現石油用途之後，有油儲的沙漠值錢，

其他還是不值錢。近來中國的庫布齊沙漠上，鋪滿了光伏玻璃，天空上望下來宛如一片湖泊，光

照充分的沙漠變出光伏電站；光伏板遮陰下，藤蔓植物一片興旺，固沙保水。綠色能源、生態保

護、脫貧致富，一個新型的生態圈油然而起。



這是一個示範項目，充沛的資金投入保障了前期基礎設施和設備的建設，距離可持續的商業

運作模式還有一段距離，但是十年前不可想像的事情正在發生。



２０２０年９月，習近平主席在第七十五屆聯合國大會上宣布，「中國二氧化碳排放力爭於

２０３０年前達到峰值，努力爭取２０６０年前實現碳中和」。２０１５年前，中國對碳中和並

不熱衷，更關注於發展中國家的發展機遇，之後便慢慢加入到對全球氣候變化尋求解決方案的隊

伍中，此次拿出實際的承諾和確切的時間表，贏得了世界的讚賞。



中國的能源消耗中，三分之二來自化石能源，其中石油逾七成依賴於進口，天然氣超過四成

。中國是煤炭大國，但是煤炭生產和使用過程中製造出巨大的環境污染。相對於化石能源，中國

的可再生能源資源豐富，核能作為替代能源的技術╱產業鏈完備。逐步擺脫對石油的依賴，也是

國家安全戰略的需要。



中國在能源結構上的變化，筆者估計要分兩步走。第一步是強化液化氣的使用，大力增加水

能、光能的利用。第二步是隨著氫能源成本逐步降低和儲運瓶頸得到解決，氫能源在未來能源供

應中的比重逐步大幅上升。當然，水能、光能在價格和並網上存在著一系列的掣肘，不過目前的

情況比起十年前已經有很大改善。中國到２０３０年非化石能源在總能源中的佔比要到達２５％

，以火電為主體的電力體系勢必發生轉型，體制、管理、網絡、價格機制均可能出現重大變革。



不僅能源，碳中和目標意味著工業脫碳也已經進入議事日程，重工業的高爐、輕工業的鍋爐

，都將走向電氣化，限制重化工產能、提高能源效率、加強監管，勢必全面展開，一場供給側改

革呼之欲出。電動車在中國汽車行業迅速崛起，碳中和目標勢必帶來政策傾斜，綠色出行十年內

會變成社會趨勢。



智能建築、智能家居，預計在十年內鋪開，牆幕光能發電、分佈式蓄電、智能充電樁、節能

家居、垃圾分類循環，都會成為城市的標配。ＥＳＧ、碳交易、綠色債券、能源轉型基金融入主

流金融市場，綠色金融為碳中和提供融資便利。



歷史上人類幾次大的躍進，都和碳能源突變有關。最近的兩次，一次是蒸汽機的誕生，機器

帶來了工業革命；一次是電氣革命，徹底改變了我們的生活模式。能源革命，勢必帶來產業革命

，而此後面帶出的消費故事恐怕根本無法預知。筆者預計，碳中和起碼是一個百億美元級的市場

主題。其實，我們目前只能在自身的認知範圍內猜想未來的世界和投資機會。愛迪生發明電的年

代，人們只能想像到電燈，從７０年前出現的電視、精密機床，到現在流行的高速列車、電腦手

機，那些根本不是１５０年可以想像得到的。只能說，碳中和是影響人類進程的大事件。



我們站在新一次能源革命的起跑線後面了。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

