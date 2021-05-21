《日入而息》比亞迪碧桂園服務等３股染藍，傳京東物流超購七百倍

《今天重點》﹡信義光能（００９６８）、比亞迪（０１２１１）及碧桂園服務

（０６０９８）染藍，成份股增至５８隻；汽車之家（０２５１８）及嗶哩嗶

哩（０９６２６）獲納入恆生科技指數

﹡傳京東物流（０２６１８）近下限定價４０﹒３６元，集資２４６億元；傳

京東物流超購逾７００倍，凍資逾５５００億

﹡歐冠昇下周一起出任港交所（００３８８）行政總裁，年薪千萬，獲授港交

所股份

﹡特區政府：台方多次粗暴干預港事務，傷害台港關係

﹡政府刊憲１２名區議員議席出缺，包括岑敖暉袁嘉蔚

﹡本港４月整體消費物價升０﹒７％，基本通脹率０﹒３％

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒５３％，七大指數齊升兼創新高

﹡本港新增一宗印尼輸入個案，連續５日本地零確診



《即日市況》﹡港股全日僅高收８點報２８４５８點，騰訊跌逾３％拖累大市



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒６％抹平全周升幅，資源股有力反彈



《美元匯價》﹡匯市仍缺乏方向，應續區間上落；歐元最新報１﹒２２１９╱２１，日圓最

新報１０８﹒６７╱６９



《公司業績》﹡金輝集團（００１３７）附屬Ｊｉｎｈｕｉ首季虧轉盈５２５﹒３萬美元

﹡中國東方集團（００５８１）首季經營溢利按年升４０％

﹡同道獵聘（０６１００）首季虧損收窄至７８５﹒９萬人幣



《公司資訊》﹡傳京東物流（０２６１８）近下限定價４０﹒３６元，集資２４６億元；傳

京東物流超購逾７００倍，凍資逾５５００億

﹡據報華潤擬明年分拆華潤萬家在港ＩＰＯ

﹡大酒店（０００４５）香港半島酒店首季平均客房收入按年升逾２８％

﹡小米（０１８１０）雷軍料２０２３年落成第二期智能工廠，產值最多

６００億元人民幣

﹡李氏大藥廠（００９５０）尿素循環異常藥物獲註冊批件

﹡京西重工（０２３３９）今早起短暫停止買賣，待刊發內幕消息

﹡東亞推ＢＥＡ Ｍａｌｌ手機應用程式，提升獎分兌換和管理體驗

﹡威勝控股（０３３９３）子公司引入騰訊創投作為戰略投資者

﹡恆達集團（０３６１６）訂買賣協議出售物業單位，涉９５４萬元人民幣

﹡康宏股份２４日起在Ｊ Ｐ Ｊｅｎｋｉｎｓ平台交易

﹡國藝娛樂（０８２２８）澄清短期內沒有任何供股計劃

﹡新達（０８４７１）遭主席林長泉配股減持，持股量降至約五成

﹡賽生藥業（０６６００）與零氪科技簽署戰略合作協議，建立創新患者服務

模式

﹡藥明巨諾（０２１２６）主要股東或將變更

﹡佐丹奴（００７０９）全加推進在線銷售

﹡恆地（０００１２）鴨脷洲逸南首批推５０伙，折實價４２７﹒６萬起

﹡據報匯豐香港商業銀行業務負責人辭職

﹡歐冠昇下周一起出任港交所（００３８８）行政總裁，年薪千萬，獲授港交

所股份

﹡京西國際（０２３３９）申請下周一起恢復公司股份買賣

﹡快手（０１０２４）成為東京奧運會及北京冬奧會持權轉播商

﹡遭銀保監罰逾７０００萬元，招行（０３９６８）回應稱已採取措施逐項落

實整改

﹡中國再保險（０１５０８）子公司首四個月原保費收入額按年減少５％

﹡東建國際（００３２９）朱健明獲委任為秘書、授權代表及法律程序代理人

﹡香港金融集團（００００７）改名為「智富資源投資控股集團有限公司」

﹡建設銀行（００９３９）呂家進因工作調動辭任副行長等職務

﹡時代鄰里（０９９２８）控股股東於公開市場增持合共９０萬股股份



《神州民企》﹡中國燃氣（００３８４）斥近２億元回購７１９﹒４萬股股份

﹡建業地產（００８３２）主席增持３００萬股，涉６４７萬元



《中國要聞》﹡深賽格大廈連晃三日官方證實封樓待檢測結果

﹡深圳住建局表示將加強對建材價格走勢監測、預研和預警

﹡首四月中國服務外包合同額增４５％至５４２４億元人民幣

﹡中國「掃黑除惡」常態化，金融放貸列重點監管行業

﹡銀保監查處５家機構違法違規行為，東亞、中行等在列

﹡上海將支持創新藥研發，強化臨床研究轉化與醫企協同

﹡去年上海生物醫藥工業總產值突破１４００億元人民幣

﹡人行１００億逆回購利率持平，本周收水１００億；人行今日在港成功發行

兩期共２５０億元人幣央票；人行上海總部呂進中稱人民幣適當升值抵御輸

入性通脹

﹡周小川表示不要過多地把數字人幣開發和人幣國際化聯繫

﹡官媒頭版表示專家建議房地產稅深圳海南先行先試

﹡杭州多家銀行上調首套、二套房貸利率

﹡寧波收緊貨幣安置購房，以無房家庭名義認購限售五年

﹡中國華融子公司兌付３億美元債，堅持經營狀況佳

﹡雲南要求省屬國企守住不發生債務違約的底線

﹡國家網信辦表示快手、百度等１０５款Ａｐｐ違法違規收集個人信息

﹡１８家智能新能源車項目落地臨港，總投資逾１６０億

﹡門市自取竟比外賣貴，瑞幸回應因成本不同存差異定價

﹡外匯局表示４月銀行結售匯順差２２億美元；４月外資淨增持境內股票和債

券同比增３％

﹡上海第二類醫療器械產品註冊周期將縮短３個月

﹡傳與華為合作開發車用晶片，長安汽車回應稱不屬實

﹡財政部表示首４個月證券交易印花稅同比增５７﹒９％

﹡４月末私募基金管理規模環比增逾３％至１７﹒８萬億



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒６％，台積電增ＭＣＵ產量緩解汽車供應



《其他消息》﹡區議員借議辦助泛民初選，定性「協助顛覆政權」料ＤＱ

﹡司法部部長唐一軍北京會晤張舉能，介紹依法治國成就

﹡非公務員政府僱員須簽署效忠聲明，發信三周內簽妥

﹡政府刊憲１２名區議員議席出缺，包括岑敖暉袁嘉蔚

﹡新民主同盟９區議員將宣誓，楊哲安料再有人辭職

﹡國安法首案不設陪審團，被告唐英傑覆核失敗擬上訴

﹡本港４月整體消費物價升０﹒７％，基本通脹率０﹒３％

﹡特區政府表示台方多次粗暴干預港事務，傷害台港關係

﹡１８間物業管理公司向業主回饋第二期保就業計劃補貼

﹡政府下月推新一輪電費補貼，向每戶提供１０００元

﹡美聯表示市建局橡樹街項目入標反應踴躍，估值６﹒６億

﹡深股通額度全日用２８﹒９億元；滬股通額度全日流走９﹒７億元，陸股通

淨流出５﹒８億

﹡加拿大移民部門表示便利港人移民途徑至今近６０００份申請

﹡本港４月破產申請宗數按月減少１７﹒８％，強制清盤跌２３％

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒５３％，七大指數齊升兼創新高

﹡ＺＡ Ｉｎｓｕｒｅ推自願醫保標準計劃「ＺＡ自願醫保」

﹡經商局表示港台將推新節目，加強認識一國兩制

﹡政府落實虛擬資產發牌制度，維持只可向專業投資者提供服務

﹡政府下周五公開招標出售粉嶺一幅住宅地皮



《大國博弈》﹡外媒表示中石油集團上月向緬甸運送可作軍用航空燃料

﹡美驅逐艦連續多日穿越台海，中國國防部稱無異於玩火

﹡傳中國政府機構禁止辦公區內停放特斯拉汽車

﹡美國支持台灣參加世衛大會，中方稱此舉屬政治操弄

﹡外交部回應中歐投資協定遭凍結：歐方單邊制裁屬違法



《新冠肺炎》﹡本港新增一宗印尼輸入個案，連續５日本地零確診

﹡內地累計接種新冠疫苗４﹒６億劑次，創單日增量新高

﹡廣州荔灣７５歲婦疑似確診，同住社區市民須接受檢測

﹡台灣新增３１２例本土確診，連續７天新增確診超百例

﹡印尼加大中國疫苗進口，包括增購１﹒２億劑科興疫苗

﹡印度擬下半年產最少２０億劑疫苗，惟藥廠產能有落差

﹡何栢良稱香港走漏感染個案或引起內地通關憂慮；審慎計要「清零」至６月

１日才達致通關條件

﹡大埔疫苗接種中心一度電力故障，８０位市民受影響

﹡何文田曾打復必泰女傭昏迷，送院搶救後不治

﹡科大鼓勵師生職員接種疫苗，若不能接種須定期檢測

﹡國泰表示接種疫苗或成機組人員聘用條件

﹡經民聯推動工商界提供優惠，接種疫苗送機票酒店住宿

﹡劉宇隆稱疫苗接種率七至八成的學校可全面復課

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