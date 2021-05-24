《日出而作》道期亞洲時段低走，虛擬貨幣走勢波動

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ３４２０７．８４ 升 １２３．６９點╱０．３６％

標普５００ ４１５５．８６ 跌 ３．２６點╱０．０８％



納斯達克 １３４７０．９９ 跌 ６４．７５點╱０．４８％

倫敦富時１００ ７０１８．０５ 跌 １．７４點╱０．０３％

法蘭克福ＤＡＸ １５４３７．５１ 升 ６７．２５點╱０．４４％

巴黎ＣＡＣ４０ ６３８６．４１ 升 ４２．８３點╱０．６８％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．９３，歐元兌美元１．２１８２



《最新資訊》﹡新希望服務公開超購近４倍，一手中籤率達五成

﹡美國上月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值達６１﹒５

﹡經濟數據強勁提振道指走高，惟標指納指收跌

﹡美國通脹數據強勁，美元受提振上漲，惟上周累計下跌

﹡立陶宛退出１７＋１合作機制，呼籲其他歐盟國家跟隨

﹡傳中國拒絕美國提出舉行高級別軍事對話要求

﹡景福集團（００２８０）料全年純利增３﹒３倍

﹡康宏股份延遲於Ｊ Ｐ Ｊｅｎｋｉｎｓ對盤交易

﹡拜登任命北韓問題特使，與文在寅願意和北韓舉行對話

﹡全國昨新增４宗本土無症狀感染，廣東佔３宗遼寧１宗

﹡深圳３天４宗感染與國際貨輪有關，廣州婦人丈夫染疫

﹡上海復旦（０１３８５）首季虧轉賺８６３９萬人幣

﹡中國投資開發（００２０４）與供應鏈管理及票據融資服務商訂合作意向

﹡中國通商（０１７１９）５６２０萬元售市政工程業務，料無盈虧

﹡中集（０２０３９）旗下安瑞科（０３８９９）拆附屬上市籌１０億人幣

﹡中薇金融（００２４５）建議削股本１７億元，抵銷累計虧損

﹡天元醫療（００５５７）去年虧損收窄至６５１０﹒１萬元，不派息

﹡支付通（０８３２５）溢價７﹒７８％配股，淨籌逾７０００萬

﹡火幣科技（０１６１１）中期虧轉賺５４１１萬元，不派股息

﹡兆科眼科（０６６２２）兩項滴眼液通過國家藥監局藥品註冊現場核查

﹡亨泰（００１９７）持環通（０８０６３）股份，市值計蝕３８６０萬元

﹡昊海生物（０６８２６）６５４８萬元增隱形眼鏡材料商至７９％股權

﹡松齡（０１９８９）租禮頓道物業，發展奢華長者護理服務

﹡阿仕特朗（０８３３３）認購２０萬股京東物流，股款約８８０萬

﹡保利協鑫（０３８００）抵押協鑫新能源（００４５１）８﹒６億股遭接管

﹡南岸（００５７７）遭追還債兼抵押品被１﹒５億元沽，申請今早復牌

﹡時富金融（００５１０）斥１０００萬元購騰訊（００７００）１．６５萬

股

﹡國銀租賃（０１６０６）１８億元購８艘油化船再租出

﹡康方生物及中生共同研發藥品已向ＦＤＡ啟動生物製品許可申請

﹡康希諾生物（０６１８５）新冠疫苗獲匈牙利ＧＭＰ認證

﹡康健（０３８８６）主席趙暉辭任，孔德昌接替

﹡創科實業（００６６９）設定５億美元中期票據計劃

﹡富時羅素６月季檢結果出爐，新納入藍月亮及華潤萬象

﹡雲頂香港去年虧損擴至１５﹒６６億美元不派息，今年謹慎經營

﹡匯景（０９９６８）６３００萬人幣取４成都商住項目５１％股權

﹡嘉濤（０２１８９）收購元朗４塊土地，涉資６５００萬元

﹡德信中國（０２０１９）入股漳州商住項目６５％股權，涉９億人幣

﹡據報阿里巴巴股東折讓近１％配售１４２０萬股，套現２９﹒３億元

﹡鴻騰（０６０８８）越南北江省工廠疫情停產，利用其他製造資源

﹡藍河控股（００４９８）擬７﹒５億人幣售物業

﹡藍鼎（００５８２）折讓１９％發新股，中諾信（００４６４）執董成第二

大



《國企紅籌》﹡中國誠通發展（００２１７）發資產支持證券，籌１８億元

﹡東北電氣（０００４２）附屬要求瀋陽高開還款約１﹒７億人幣



《神州民企》﹡山東墨龍（００５６８）股東智夢控股：未來１２個月內不排除再增持

﹡雙樺（０１２４１）違規漏報認購結構性存款及理財產品



《中國要聞》﹡中證監查實不法團夥誘騙接盤嘉美包裝，抓捕２３人

﹡易會滿表示對「偽市值管理」零容忍，從嚴從快從重處理

﹡銀保監批復遼寧省籌建遼瀋銀行

﹡國務院金融委指出打擊比特幣挖礦和交易，強化平台監管

﹡劉國強稱匯率雙向波動成常態，人行將注重預期引導

