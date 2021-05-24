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即市新聞

24/05/2021 07:46

《日出而作》道期亞洲時段低走，虛擬貨幣走勢波動

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　３４２０７．８４　升　　１２３．６９點╱０．３６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　４１５５．８６　跌　　　　３．２６點╱０．０８％
　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　１３４７０．９９　跌　　　６４．７５點╱０．４８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７０１８．０５　跌　　　　１．７４點╱０．０３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１５４３７．５１　升　　　６７．２５點╱０．４４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６３８６．４１　升　　　４２．８３點╱０．６８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．９３，歐元兌美元１．２１８２
　
　　《最新資訊》﹡新希望服務公開超購近４倍，一手中籤率達五成
　　　　　　　　﹡美國上月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值達６１﹒５
　　　　　　　　﹡經濟數據強勁提振道指走高，惟標指納指收跌
　　　　　　　　﹡美國通脹數據強勁，美元受提振上漲，惟上周累計下跌
　　　　　　　　﹡立陶宛退出１７＋１合作機制，呼籲其他歐盟國家跟隨
　　　　　　　　﹡傳中國拒絕美國提出舉行高級別軍事對話要求
　　　　　　　　﹡景福集團（００２８０）料全年純利增３﹒３倍
　　　　　　　　﹡康宏股份延遲於Ｊ　Ｐ　Ｊｅｎｋｉｎｓ對盤交易
　　　　　　　　﹡拜登任命北韓問題特使，與文在寅願意和北韓舉行對話
　　　　　　　　﹡全國昨新增４宗本土無症狀感染，廣東佔３宗遼寧１宗
　　　　　　　　﹡深圳３天４宗感染與國際貨輪有關，廣州婦人丈夫染疫
　　　　　　　　﹡上海復旦（０１３８５）首季虧轉賺８６３９萬人幣
　　　　　　　　﹡中國投資開發（００２０４）與供應鏈管理及票據融資服務商訂合作意向
　　　　　　　　﹡中國通商（０１７１９）５６２０萬元售市政工程業務，料無盈虧
　　　　　　　　﹡中集（０２０３９）旗下安瑞科（０３８９９）拆附屬上市籌１０億人幣
　　　　　　　　﹡中薇金融（００２４５）建議削股本１７億元，抵銷累計虧損
　　　　　　　　﹡天元醫療（００５５７）去年虧損收窄至６５１０﹒１萬元，不派息
　　　　　　　　﹡支付通（０８３２５）溢價７﹒７８％配股，淨籌逾７０００萬
　　　　　　　　﹡火幣科技（０１６１１）中期虧轉賺５４１１萬元，不派股息
　　　　　　　　﹡兆科眼科（０６６２２）兩項滴眼液通過國家藥監局藥品註冊現場核查
　　　　　　　　﹡亨泰（００１９７）持環通（０８０６３）股份，市值計蝕３８６０萬元
　　　　　　　　﹡昊海生物（０６８２６）６５４８萬元增隱形眼鏡材料商至７９％股權
　　　　　　　　﹡松齡（０１９８９）租禮頓道物業，發展奢華長者護理服務
　　　　　　　　﹡阿仕特朗（０８３３３）認購２０萬股京東物流，股款約８８０萬
　　　　　　　　﹡保利協鑫（０３８００）抵押協鑫新能源（００４５１）８﹒６億股遭接管
　　　　　　　　﹡南岸（００５７７）遭追還債兼抵押品被１﹒５億元沽，申請今早復牌
　　　　　　　　﹡時富金融（００５１０）斥１０００萬元購騰訊（００７００）１．６５萬
　　　　　　　　　股
　　　　　　　　﹡國銀租賃（０１６０６）１８億元購８艘油化船再租出
　　　　　　　　﹡康方生物及中生共同研發藥品已向ＦＤＡ啟動生物製品許可申請
　　　　　　　　﹡康希諾生物（０６１８５）新冠疫苗獲匈牙利ＧＭＰ認證
　　　　　　　　﹡康健（０３８８６）主席趙暉辭任，孔德昌接替
　　　　　　　　﹡創科實業（００６６９）設定５億美元中期票據計劃
　　　　　　　　﹡富時羅素６月季檢結果出爐，新納入藍月亮及華潤萬象
　　　　　　　　﹡雲頂香港去年虧損擴至１５﹒６６億美元不派息，今年謹慎經營
　　　　　　　　﹡匯景（０９９６８）６３００萬人幣取４成都商住項目５１％股權
　　　　　　　　﹡嘉濤（０２１８９）收購元朗４塊土地，涉資６５００萬元
　　　　　　　　﹡德信中國（０２０１９）入股漳州商住項目６５％股權，涉９億人幣
　　　　　　　　﹡據報阿里巴巴股東折讓近１％配售１４２０萬股，套現２９﹒３億元
　　　　　　　　﹡鴻騰（０６０８８）越南北江省工廠疫情停產，利用其他製造資源
　　　　　　　　﹡藍河控股（００４９８）擬７﹒５億人幣售物業
　　　　　　　　﹡藍鼎（００５８２）折讓１９％發新股，中諾信（００４６４）執董成第二
　　　　　　　　　大
　
　　《國企紅籌》﹡中國誠通發展（００２１７）發資產支持證券，籌１８億元
　　　　　　　　﹡東北電氣（０００４２）附屬要求瀋陽高開還款約１﹒７億人幣

　　《神州民企》﹡山東墨龍（００５６８）股東智夢控股：未來１２個月內不排除再增持
　　　　　　　　﹡雙樺（０１２４１）違規漏報認購結構性存款及理財產品
　
　　《中國要聞》﹡中證監查實不法團夥誘騙接盤嘉美包裝，抓捕２３人
　　　　　　　　﹡易會滿表示對「偽市值管理」零容忍，從嚴從快從重處理
　　　　　　　　﹡銀保監批復遼寧省籌建遼瀋銀行
　　　　　　　　﹡國務院金融委指出打擊比特幣挖礦和交易，強化平台監管
　　　　　　　　﹡劉國強稱匯率雙向波動成常態，人行將注重預期引導

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