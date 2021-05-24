【恒指季檢】高盛料比亞迪染藍吸３億美元資金，騰訊友邦權重下降

《經濟通通訊社２４日專訊》恆生指數新增３隻成份股，包括信義光能（００９６８）、比

亞迪（０１２１１）及碧桂園服務（０６０９８）。高盛發表報告指，在恆指季檢結果生效前的

一個月，新晉「藍籌股」通常表現良好，估計美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９９８）和

比亞迪分別有望吸引９億美元、５億美元和３億美元的資金流入，而權重被下調的友邦保險

（０１２９９）及騰訊（００７００）料分別錄得４億美元的資金流出。是次調整後，中資股和

新經濟股佔比提升，預計改革將提升二次上市公司納入互聯互通的可能性，因其在恆指中的權重

持續上升。

中金亦表示，此次恆指調整成分股由５５隻，小幅度增加至５８隻，可能是避免一次性衝擊

過大，但擴充趨勢已經顯現，關注對碧桂園服務、比亞迪、美團、阿里巴巴及恆大物業

（０６６６６）等股份的正面影響，並料對友邦保險及粵海投資（００２７０）影響負面。而是

次調整後，恆生和國企指數的新經濟板塊佔比均有所提升。

中金又指，根據恆生綜合指數最新的調整情況，並結合港股通納入的額外要求，醫渡科技（

０２１５８）、心通醫療（０２１６０）和諾輝健康（０６６０６）或符合被納入港股通投資範

圍的條件；而汽車之家（０２５１８）由於是二次上市公司，尚不符合滬港通納入標準。

（ｙｗ）





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

