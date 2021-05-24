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即市新聞

24/05/2021 07:50

《華爾街內望》經濟數據強勁提振道指走高，惟標指納指收跌

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國經濟數據強勁，惟通脹憂慮為增長股造成打擊，美股上周
五（２１日）漲跌互現，道指走高，標指納指收跌。
　　道指漲１２３點或０﹒３６％，報３４２０７點。標指跌３點或０﹒０８％，報４１５５點
。納指跌６４點或０﹒４８％，報１３４７０點。上周累計，標指連續第二周下跌，而納指則結
束四周連跌。
　　最新數據顯示，美國Ｍａｒｋｉｔ製造業活動在本月初加速，受強勁的國內需求提振，但由
於製造商難以獲得原材料和勞動力，未完成正在增加的訂單，推高企業和消費者的成本。
　　板塊方面，高盛、摩根大通等金融股、能源股上漲，信息技術股、非必需消費品股下跌。個
股方面，比特幣重挫，中國國務院副總理劉鶴表示將強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖
礦和交易行為，Ｃｏｉｎｂａｓｅ跌３﹒９％。
　　波音升３﹒１％，有消息指公司已起草初步計劃，將在明年秋季將７３７機型的產量猛增至
高達每月４２部。
　　福特急升６﹒７％，創上年底以來最大單日漲幅，公司計劃與韓國電池製造商ＳＫ　Ｉｎｎ
ｏｖａｔｉｏｎ在美國成立電池合資企業，支持電動車發展。
　　輝達漲２﹒６％，公司宣布一拆四拆股計劃。Ｖａｎｓ和Ｎｏｒｔｈ　Ｆａｃｅ的母公司
ＶＦ急挫，季度利潤遜預期。
　　十年期國債收益率跌０﹒９個基點至１﹒６２５％。三十年期國債收益率跌１﹒２個基點至
２﹒３２９％。（ａｌ）

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