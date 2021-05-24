《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里，部署相關認購證

《牛熊志選》恆指近日自２７７００點附近展開反彈，惟升至５０天線約２８６００點受阻

，短線仍未扭轉反覆下跌走勢，暫以觀望為主，部署反彈宜審慎。恆指牛熊證資金流情況，截至

周四（２０日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約４４４７萬港元資金淨流出，顯示有好倉

資金套現，恆指熊證則累計約３８０４萬港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面

，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２６８００點至２７０９９點之間，累計相當約

１９５７張期指合約；熊證街貨主要在收回價２８９００點至２９１９９點之間累計了相當約

１７２７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至１６﹒５％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒５個波幅點至１７﹒０％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒２個波幅點至２２﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至

２５﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒５個波幅點至２７﹒１％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至３３﹒０％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降１﹒０個波幅點至３１﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至

２０﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至２８﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至１９﹒７％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒２個波幅點至１９﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅維持於２２﹒７％的水平。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，阿里的相關認購證及牛證合共錄得約６１９８萬元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿里認購證為行使

價約２２８元至２４９元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒６倍至８﹒９倍；牛證方面，資

金留意收回價１８５元至２０２元之間的較貼價條款，收回距離約２﹒２％至１０﹒４％，槓桿

約８倍至２２﹒１倍。另外，小米相關認購證及牛證期內錄得約１４４４萬元資金淨流入部署，

資金留意行使價２９元至３１元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒８倍至６﹒３倍

；牛證方面，資金留意收回價２３元至２５元之間的較貼價條款，收回距離約９﹒３％至

１５﹒３％，槓桿約５﹒７倍至８﹒１倍。

至於看淡資金流方面，期內友邦的相關認沽證及熊證合共錄得約９６９萬元資金淨流入部署

。友邦認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約８２元至８３元附近的中期價外條款，實際槓

桿約７﹒５倍至７﹒８倍；熊證方面，資金主要留意收回價１０５至１１０元附近的條款，收回

距離約５％至９﹒７％，槓桿約８﹒７倍至１４﹒５倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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