《一周攻略－周進略》音樂椅轉沒完，敵不動我不動

《一周攻略》踏入５月中，市場延續的主題，始終是普遍資產估值看來偏貴，有調整的壓力

，過去資金在不同類別中游走，不是一下子完成，而音樂椅中看來極為高興的加密貨幣，在近來

亦開始承受明顯的沽壓。事實上，這一點與早前的美股甚至港股的科技股的跌勢是一脈相承的。

若沒有之前的大漲，便沒有隨後的大跌。至於具體時間，當然要視乎基本面的變化，以至當時不

同消息的組合，甚至是技術走勢的形態，對於投資者的心理預期的影響。



＊加息預期依然，無息可收難擋＊



但是可以相當肯定的是，在２月中開始的主旋律下，初始是可能是一下子急勁的跌勢，之後

是不同的變奏，不同類別的跌勢時快時慢，波動幅度亦不一。由最初所謂通脹預期帶動加息預期

，令股債齊震盪，只有風眼中的主角，也就是疫情受控後，經濟可望重啟逐漸復常，消費活動增

加，引伸需求的預期出現，投資者押注於大宗商品才是乘著當時最明顯的升勢，其他品種都只有

跌的份兒。

正因如此，即使傳統所謂避險的工具，例如黃金，亦不能倖免，始終加息預期若存在，則無

息可收之物，又不是直接受惠於實體經濟復甦的，也一樣看來有估值偏貴之嫌，打點折扣實難避

免，避險者不避險，皆因自身難保也。



＊加密貨幣拋售，商品漲勢放緩＊



到最近，旋律繼續，但有不同的樂章，進行中的是加密貨幣的大拋售，以至大宗商品升勢放

緩，甚至有點回吐壓力，而另一邊廂，金價回升，而債息沒有明顯急升的動力，股市只是上落市

悶局為主，便成了目前的趨勢。

是的，市場一直變化，不能一部通書看到老，包括傳統智慧的股債取捨（顯然，危機之時，

兩者其實是正相關的多），也包括傳統智慧的抗通脹有黃金（萬一加息預期加劇，無息可收者如

黃金，不一定抵得上），更包括近年大家一窩蜂以為可以完全只炒供求而不看基本面的加密貨幣

（事實是環球同此涼熱，多數板塊或資產類別，往往正相關比一般人以為的更高）。



＊引伸需求有盡時，通脹需央行支持＊



更何況，大家亦要小心留意，資源或原材料等大宗商品漲價，即使不一定如美聯儲般反覆重

申是短期暫時現象，但隨著引伸需求的變化，包括逐部得到滿足，又或者可能疫情不一定如願快

速受控，不少地方仍有反覆，而消費活動亦自然未必可以符合早前人們馬上反映的高期望，則自

然漲價不會如火箭升空。事實上，簡單的經濟邏輯是，總需求增加，普遍物價固然上漲，但總需

求是否增加才是關鍵；另一邊廂，單純要通脹，也就是普遍物價持續上升，則要有貨幣政策的支

持背書，為其提速而行，才有此效果。

短期看來，美聯儲作為世界各地最受人關注的央行，其取態未有明顯急於加息或收緊量寬，

但市場中人始終擔心容易賺錢的趨勢不再，回復正常的短兵相接，互有勝負，而大多數情況下，

勝算只是一般，這樣一來，整體市場成交或資金流動的速度會減慢，信念再強的人，也有必要把

槓桿或倉位調低一點，才是風險管理之道。



＊市場深度減少，風險管理不易＊



果如是，雖然近日港股走勢不太差，但距離說得上好仍恐怕有一段漫長的路，比較穩妥的仍

是分散風險。其實，觀乎近幾個月的新股表現，以至個別之前熱炒的高估值股份回落，但傳統股

中估值看似偏低的卻未見起色，即可知投資者早已學會，市場上的對家並非省油的燈，大家敵不

動我不動的格局只會愈來愈明顯。

如此一來，市場效率會下降，相對的價格偏離會增加，原則上多了套利的機會，但同時由於

市場深度不及之前，投資者風險管理不易，只有放棄部分看似有利可圖，但不易實行的策略，如

此一來，投資者面對的值博率會下降，可是普遍現象，大家要有心理準備。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

