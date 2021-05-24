富時羅素６月季檢結果出爐，新納入藍月亮及華潤萬象

《經濟通通訊社２４日專訊》國際指數公司富時羅素公布，６月全球股票指數系列季度審議

結果，其中大盤股新納入華潤萬象（０１２０９）?藍月亮（０６９９３）、金龍魚（深：３０

０９９９）及中金Ａ股（滬：６０１９９５），但剔除格力電器（深：０００６５１），上述變

更將於６月１８日收市後生效。

另外該指數亦就不少港股作調整，中盤股新納入世茂服務（００８７３）；小盤股新納入金

科服務（０９６６６）；微盤股新納入嘉泓物流（０２１３０）。（ｐｌ）

