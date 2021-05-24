據報阿里巴巴股東折讓近１％配售１４２０萬股，套現２９﹒３億元

《經濟通通訊社２４日專訊》據《彭博社》報道指，有傳阿里巴巴（０９９８８）或遭股東

以每股２０６元配售１４２０萬股，套現２９﹒３億元。配售價比上日收市價折讓近１％。

據了解目前阿里巴巴三大股東分別為日本軟銀集團（Ｓｏｆｔｂａｎｋ）、貝萊德及馬雲，

分別持股６﹒６億、８８８５萬以及７０１３萬，分別佔公司已發股本２４﹒３５％、３﹒２８

％及２﹒５９％。而據第二大股東貝萊德的首季度持倉報告指，該公司減持阿里巴巴１２９﹒４

萬股佔總股本０﹒０５％。（ｊｃ）

