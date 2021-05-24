《盤後部署》科技股回軟港股窄幅波動，料本周大市仍難向上突破

《經濟通通訊社２４日專訊》美股指數上周五（２１日）偏軟，而港股今早則低開４０點報
２８４１７點，而在科技股回軟拖累下，港股半日曾見２８１９５點全日低位。惟其後Ａ股轉升
，科技股跌幅亦有所收窄，帶動港股今日窄幅波動，最終收報２８４１２點，跌４６點或跌０﹒
１６％，主板成交１２０８﹒８５億。國企指數報１０６４１點，跌６１點或跌０﹒５７％。恆
生科技指數報７８７６點，跌１４８點或跌１﹒８５％。
Ａ股兩市齊揚，上證綜合指數報３４９７點，升１０點或升０﹒３１％；深證成份指數報１
４５０６點，升８９點或升０﹒６２％。兩市全日成交８４２３億元人民幣。
＊亞特蘭大聯儲銀行行長：創造就業為聯儲局首要任務＊
亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，創造就業是聯儲局現階段首要任務，他期望當局制定
的政策能讓更多人得到工作機會。他相信若就業率得到改善，社會經濟環境亦會好轉。
美國疾病控制與預防中心（ＣＤＣ）表示，截至５月２３日上午，美國約有１﹒６億人，即
接近當地五成人口，已接種至少一劑疫苗，而當地近四成人，即約１﹒３億人已完成疫苗接種。
而當地確診數據亦有回落跡象，美國上周新增確診病例均值已回落至２﹒９１萬例，為去年６月
２２日以來首次低於３萬例。
＊料恆指本周走勢續橫行＊
港股近兩個月於２８０００點至２９０００點間徘徊，預料恆指後市突破該區間的阻力較大
。同時本周五（２８日）將迎來期結日，預期市場態度於本周較為謹慎。加上恆指上周公布季檢
結果，藍籌新貴信義光能（００９６８）、比亞迪（０１２１１）和碧桂園服務（０６０９８）
今日亦已現炒作，料炒作將會被市場逐漸淡化，預期恆指本周續於２８０００點至２８５００點
間徘徊。（ｊｃ）