《台股攻略－黃振宇》台股升３６點，站穩１６３００點之上

《台股攻略》台股今日（２４日）低開高走，傳產股繼續領脹，支撐大市升勢，加上電子股

盤中止跌回升，指數開市後掉頭上升，收復５日線，終場收１６３３８點，升３６點，成交金額

為新台幣４２２９億元。

傳產股今日的成交比重依然較電子股多，續成大市領頭羊。航運股方面，貨櫃指標股萬海航

運今日以漲停價新台幣１２５元收市，再創歷史新高；而散裝航運股亦持續獲資金青睞，其中中

航、四維航及裕民漲停收市，而新興、台航、慧洋─ＫＹ、台船、益航及正德亦站穩紅盤。低價

紡織成衣股亦獲資金進場支持，年興、宏益、宏遠、集盛、弘裕、南紡、聚隆、弘洲及大東升至

漲停，而台富、嘉裕、聯發及宜進亦升超過５％。新冠肺炎疫情仍然嚴峻，防疫概念股持續強勢

，高端疫苗、馬光─ＫＹ、台微體、台耀、基亞、泰博及聚隆漲停收市；而寶齡富錦、逸達、台

康生技、漢磊、健喬及亞諾法則升超過５％。電子權值股今日以千金股表現最為強勁，矽力

─ＫＹ盤中升至漲停，收新台幣３３４５元，而譜瑞─ＫＹ、祥碩及亞德客─ＫＹ亦升超過４％

。其他電子權值股方面，台積電收新台幣５６８元，跌新台幣５元，而聯電、華邦電、智邦、聯

詠、華新科及大立光均收紅盤。

台股近期表現受疫情影響而大幅波動，但從新加坡之前封城的經驗可見，雖然半導體產業仍

可在封城下正常運作，但短線震盪不容忽視。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

