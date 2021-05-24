《窩輪豪情－梁業豪》好淡爭持，有待突破

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、

工業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為安

踏體育（０２０２０）、小米（０１８１０）與思摩爾國際（０６９６９），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選中國聯通（００７６２）、頤海國際（０１５７９）與華潤水泥（０１３１３）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、工業與非必需性消費業。此

外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為藍月亮（０６９９３）、信

義光能（００９６８）與安踏體育，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作

買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國聯通、中銀香港

（０２３８８）與長和（００００１）。

恆指期貨略為低開後，走勢先呈偏軟，惟下跌動力並不大。現貨市場亦略為低開，好友大戶

與淡友大戶的棋子分別為美團（０３６９０）與阿里巴巴（０９９８８），而京東集團

（０９６１８）亦有明顯的沽壓。港股大市現正處於好淡爭持，有待突破的階段，買賣牛熊證者

只宜於圖表訊號有較為明顯的指示時，才順勢小注入市圖利。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

