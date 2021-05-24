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即市新聞

24/05/2021 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》好淡爭持，有待突破

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、
工業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為安
踏體育（０２０２０）、小米（０１８１０）與思摩爾國際（０６９６９），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選中國聯通（００７６２）、頤海國際（０１５７９）與華潤水泥（０１３１３）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、工業與非必需性消費業。此
外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為藍月亮（０６９９３）、信
義光能（００９６８）與安踏體育，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作
買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選中國聯通、中銀香港
（０２３８８）與長和（００００１）。
　　恆指期貨略為低開後，走勢先呈偏軟，惟下跌動力並不大。現貨市場亦略為低開，好友大戶
與淡友大戶的棋子分別為美團（０３６９０）與阿里巴巴（０９９８８），而京東集團
（０９６１８）亦有明顯的沽壓。港股大市現正處於好淡爭持，有待突破的階段，買賣牛熊證者
只宜於圖表訊號有較為明顯的指示時，才順勢小注入市圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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