《談國論企－黎偉成》中國須直斥其非防美出陰招

《談國論企》中國須防美國在國際事務上出陰招壓華，以「彰顯」美國之「領導地位」，特

別是美國在以色列與巴勒斯坦的流血衝突事件，於（１）短短１１日內曾四次阻止聯合國安理會

促停火發出聯合聲明，而（２）以巴於２０２１年５月２０日達成停火協議又表「默默不懈地進

行密集外交」而「邀功」，由是中國得改變策略以昭然正氣地及時依法據理地力斥美帝之非，千

萬不要讓拜登政府既陰且髒地在國際舞台壓低中國。中國千萬不要再客氣。



＊要力斥美駕空聯合國胡作非為劣行＊



要一而再嚴肅地指出，美國民主、共和兩黨從來就仇視和以不同形式地打壓中國，乃因帝國

霸權主義和白人主義作祟，尤其是中國共產黨於過去七個年代把國家從一窮二白劣況經改革開放

，到現今已是全球第二大經濟體系，使美帝由然而生地感到所受「威脅」，日益嚴重，近年先見

混世魔王特朗普明目張膽攬炒，到拜登表面對中國以「示好」，實際以「暗渡陳倉」式的事事壓

華彰美，相當陰毒，所言可印證於此番巴以事件，遂建議中國對拜登政府的政策與策略，作出重

大的修訂。

最是重要之處，為（一）中國千萬、千萬不要對美國客客氣氣，要對美帝種種惡法劣行，依

法據理和及時地直斥其，否則便讓美國在對包括特別是中國在內的國際甚至其本國事務中，採取

雙重標準的劣策，嚴人寬己，輸打而贏要，甚至反過來打擊中國。最明顯的例子，是以色列此番

在１１日配備美國售之的優良武器猛烈空襲和炮擊巴勒斯坦，不僅造成２５２人死亡和１２萬人

流離失所，甚至轟毀有美聯社在內的通訊大樓、醫院等，使加沙陷入人道主義危機，很有需要及

時阻止和譴責，但美國三番四次的阻撓，此舉暴露出相當嚴重的問題是（ｉ）美國不再尊重甚至

駕空聯合國。特別是中國剛好輪任聯合國安理會主席，美國居然膽敢四度阻止聯合國就巴以問題

發表促停火的聯合聲明，讓以色列在狂襲取得重大利益時，便突然可以「擺平」，美國「領功」

，同時要把中國「比下去」，意圖使中國在國際舞台顯得無能為力。

至於（ｉｉ）美國不早早「喝停」坐擁美製優良武器的以色列濫轟，用意顯然是要進一步扶

植以色列，在中東製造混亂，使美國亂中取利，是為歷來有然之劣舉。

此顯（ｉｉｉ）美國要塑造出以美國意識形態為主導的所謂「國際社會秩序」和「國際民主

、人權意識形態」，要逼使世界都「遵從」、「屈服」，從而建立「新一代」的美帝霸權主義「

王國」。

堅信（二）美帝不可以建立新的霸權主義「王國」，理由有（１）從人類正常的道德觀念，

足見美國絕對與大國之稱不匹配。最明顯的例子，為在應對新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的問題上

：「混世魔王」特朗普無心無力防控，居然卸責以中國，而拜登就十分自私地統攬疫苗，使只有

全世界４％的美國坐擁的疫苗佔全世界２５％之普，和「協助」如印度等疫情嚴重國家，也是細

微細眼予製苗劑之遠水非可馬上救命的疫苗，是為道德危機！



＊對美不友好惡行要強力反擊免受損＊



另一個道德危機，為（２）拜登１月２０日就任後不久舉行的首個記者會所表之「不尋求與

中國對抗」乃廢話，因此人特別強調的「不會允許中國超越美國成為世界頭號強國」，才說出美

國共和、民主兩黨政棍心中所思，而布林肯於過去四個多月奔走世界各地，目的就是要執行拜登

圍堵中國的政策，於七國集團Ｇ７的年初會議就受到德、法認為與中國保持聯繫和交往的回應，

碰了一鼻子灰！美國不放棄絕對以我為主的單邊主義惡思劣行，很難「領導世界」，會被世界的

多邊主義主流逐步淘汰。

我建議（三）中國對美國的政策，要作出重大的改變，即：要作出「友好合作」和「強硬反

擊」的兩手準備，特別是在「強硬反擊」，因拜登政府對華只能進行有利於其己方的有選擇式合

作，贏要而輸打，沒有「友好」的政治意識，故中國也就不必要對美事事以友好思維以待，可以

友好的就友好，美國對華不友好的事項就不必講友好，如此番之巴以事件，美帝如斯惡劣四阻聯

合國聲明，中國就要在第二阻便發出聲明強烈譴責美國護以色列之短，和痛斥以色列的衝擊人道

主義劣行，以免被美帝陰招所損。

如我所言的，是中國是可以進一步強化媒體的力量，以「軟實力」反擊美、歐等一眾政客、

政棍惡言劣行，會更為詳詳細細、直接了當、強烈有力，做法明智。中國在反制境外惡勢力，政

策和策略又有提升。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

