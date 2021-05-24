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即市新聞

24/05/2021 09:23

《異動股》恒指新貴高開，信義光能升近半成，比亞迪漲近３％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恆指６月７日起加入信義光能（００９６８）、比亞迪（０１
２１１）和碧桂園服務（０６０９８），成份股數目由５５隻增加至５８隻。
　　新貴高開，信義光能升４﹒７％，報１３﹒８元成交約５７１萬股，涉資７８６５萬元。　
現價計暫連升６日，累計升幅２８﹒９７％。
　　比亞迪升２﹒８１％，報１６８﹒５元，成交約５０萬股，涉資８４０８萬元。現價計暫連
升三日，累計升幅１１﹒３７％。
　　碧桂園服務升２﹒２５％，報７９﹒６元。
　　現時，恆生指數報２８４１７，跌４０點或跌０﹒１４％，主板成交２６﹒６８億元。國企
指數報１０６４９，跌５３點或跌０﹒５０％。恆生科技指數報７９６１，跌６４點或跌０﹒８
０％。
　　即月期指新報２８２９１，跌４５點，低水１２７點。即月國指期貨報１０５９５，跌５９
點，低水５４點。即月科指期貨新報７９５８，跌５６點。
上證綜合指數報３４８６，跌０點或跌０﹒０１％，成交３７﹒６５億元人民幣。深證成份指數
報１４４３６，升１８點或升０﹒１３％，成交４５﹒６７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能　（００９６８）　　　１３﹒８元　　　升４﹒７０％
　　比亞迪　　（０１２１１）　　１６８﹒５元　　　升２﹒８１％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　　７９﹒６元　　　升２﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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