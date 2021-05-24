《異動股》恒指新貴高開，信義光能升近半成，比亞迪漲近３％

《經濟通通訊社２４日專訊》恆指６月７日起加入信義光能（００９６８）、比亞迪（０１

２１１）和碧桂園服務（０６０９８），成份股數目由５５隻增加至５８隻。

新貴高開，信義光能升４﹒７％，報１３﹒８元成交約５７１萬股，涉資７８６５萬元。

現價計暫連升６日，累計升幅２８﹒９７％。

比亞迪升２﹒８１％，報１６８﹒５元，成交約５０萬股，涉資８４０８萬元。現價計暫連

升三日，累計升幅１１﹒３７％。

碧桂園服務升２﹒２５％，報７９﹒６元。

現時，恆生指數報２８４１７，跌４０點或跌０﹒１４％，主板成交２６﹒６８億元。國企

指數報１０６４９，跌５３點或跌０﹒５０％。恆生科技指數報７９６１，跌６４點或跌０﹒８

０％。

即月期指新報２８２９１，跌４５點，低水１２７點。即月國指期貨報１０５９５，跌５９

點，低水５４點。即月科指期貨新報７９５８，跌５６點。

上證綜合指數報３４８６，跌０點或跌０﹒０１％，成交３７﹒６５億元人民幣。深證成份指數

報１４４３６，升１８點或升０﹒１３％，成交４５﹒６７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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信義光能 （００９６８） １３﹒８元 升４﹒７０％

比亞迪 （０１２１１） １６８﹒５元 升２﹒８１％

碧桂園服務（０６０９８） ７９﹒６元 升２﹒２５％

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（ｎｓ）

