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24/05/2021 10:15

《異動股》京東健康跌７％為最差科指股，遭大和降目標價

　　《經濟通通訊社２４日專訊》京東健康（０６６１８）現價跌７﹒４３％，報１０９﹒６元
，該股成交約２１５萬股，涉資２﹒４１億元。
　　大行大和發表研究報告，將京東健康目標價油１４８﹒２元降至１３０﹒５元，評級油「持
有」升至「跑贏大市」。
　　現時，恆生指數報２８２２５，跌２３３點或跌０﹒８２％，主板成交３６１﹒７３億元。
國企指數報１０５６２，跌１４０點或跌１﹒３１％。恆生科技指數報７８０７，跌２１７點或
跌２﹒７１％。
　　即月期指新報２８１１７，跌２１９點，低水１０８點。即月國指期貨報１０５２２，跌１
３２點，低水４０點。即月科指期貨新報７７９９，跌２１５點，低水８點。
　　上證綜合指數報３４７０，跌１５點或跌０﹒４６％，成交１３８５﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１４３０１，跌１１５點或跌０﹒８０％，成交１８２６﹒０９億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東健康（０６６１８）　　１０９﹒６０元　　　跌７﹒４３％
　　鴻　　騰（０６０８８）　　　　２﹒０９元　　　跌５﹒８６％
　　祖龍娛樂（０９９９０）　　　１４﹒００元　　　跌５﹒２８％
　　萬國數據（０９６９８）　　　６７﹒５０元　　　跌５﹒２０％
　　快手　　（０１０２４）　　２２８﹒６０元　　　跌４﹒６７％

　　網易　　（０９９９９）　　１７９﹒３０元　　　跌４﹒２２％
　　京東集團（０９６１８）　　２７７﹒６０元　　　跌３﹒８８％
　　百度　　（０９８８８）　　１８１﹒６０元　　　跌３﹒７６％
　　阿里健康（００２４１）　　　２１﹒０５元　　　跌３﹒８８％
　　中興　　（００７６３）　　　１９﹒０２元　　　跌３﹒６５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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