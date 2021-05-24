《異動股》京東健康跌７％為最差科指股，遭大和降目標價

《經濟通通訊社２４日專訊》京東健康（０６６１８）現價跌７﹒４３％，報１０９﹒６元

，該股成交約２１５萬股，涉資２﹒４１億元。

大行大和發表研究報告，將京東健康目標價油１４８﹒２元降至１３０﹒５元，評級油「持

有」升至「跑贏大市」。

現時，恆生指數報２８２２５，跌２３３點或跌０﹒８２％，主板成交３６１﹒７３億元。

國企指數報１０５６２，跌１４０點或跌１﹒３１％。恆生科技指數報７８０７，跌２１７點或

跌２﹒７１％。

即月期指新報２８１１７，跌２１９點，低水１０８點。即月國指期貨報１０５２２，跌１

３２點，低水４０點。即月科指期貨新報７７９９，跌２１５點，低水８點。

上證綜合指數報３４７０，跌１５點或跌０﹒４６％，成交１３８５﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１４３０１，跌１１５點或跌０﹒８０％，成交１８２６﹒０９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東健康（０６６１８） １０９﹒６０元 跌７﹒４３％

鴻 騰（０６０８８） ２﹒０９元 跌５﹒８６％

祖龍娛樂（０９９９０） １４﹒００元 跌５﹒２８％

萬國數據（０９６９８） ６７﹒５０元 跌５﹒２０％

快手 （０１０２４） ２２８﹒６０元 跌４﹒６７％



網易 （０９９９９） １７９﹒３０元 跌４﹒２２％

京東集團（０９６１８） ２７７﹒６０元 跌３﹒８８％

百度 （０９８８８） １８１﹒６０元 跌３﹒７６％

阿里健康（００２４１） ２１﹒０５元 跌３﹒８８％

中興 （００７６３） １９﹒０２元 跌３﹒６５％

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（ｕｌ）

