《午市前瞻》港股早段走勢偏軟，料後市於２８５００點徘徊

《經濟通通訊社２４日專訊》美股上周五（２１日）走勢偏軟，今早道期亞洲時段輕微下挫

，亞洲股市普遍造好，而港股則靠穩低開４０點報２８４１７點。開市初段Ａ股及美期走低，加

上科技股下跌，拖累港股半日最低曾見２８１９５點跌２９３點。其後Ａ股轉升，以及科技股跌

幅收窄，港股半日收報２８３４２點，跌１１６點或跌０﹒４１％，主板成交６６７﹒６８億元

。國企指數報１０６１４點，跌８８點或跌０﹒８３％。恆生科技指數報７８４７點，跌１７８

點或跌２﹒２２％。

Ａ股方面，上證綜合指數收報３４９２點，升５點或升０﹒１６％，成交２３４６﹒６７億

元人民幣。深證成份指數受報１４４５７點，升４０點或升０﹒２８％，成交３０１３﹒４５億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）跌０﹒５８％，報５８３﹒５元；友邦（０１２９９）跌

０﹒１％，報１０１﹒６元；匯控（００００５）升０﹒６２％，報４８﹒８５元；中移動（０

０９４１）無升跌，報４９﹒８５元；港交所（００３８８）跌０﹒８４％，報４４９﹒８元。



＊恆指新貴半日造好，碧桂園服務彈４％＊



恆指６月７日起加入信義光能（００９６８）、比亞迪（０１２１１）和碧桂園服務（０６

０９８），成份股數目由５５隻增加至５８隻。上述股份均上揚，信義光能升２﹒２８％，報１

３﹒４８元；碧桂園服務升３﹒９２％，報８０﹒９元；比亞迪升０﹒６１％，報１６４﹒９元

。

恆生綜合指數成分股數目增加至５０６隻，加入的股份包括：醫渡科技、微創心通（０２１

６０）、汽車之家（０２５１８）及諾輝健康（０６６０６）。意味北水潛在買貨名單又增加３

隻（汽車之家為第二上市中概股，北水現未允許投資）。 惟上述股份個別發展。心通醫療跌２

﹒０１％，報１６﹒６元；諾輝升１﹒１７％，報６９﹒１５元；醫渡升２﹒１３％，報３８﹒

３元；汽車之家跌５﹒１％，報１５４﹒３元。

國家網信辦上周五（２１日）將快手（０１０２４）、百度（０９８８８）等１０５款Ａｐ

ｐ違法違規收集個人信息，科技股今早回吐。阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒３５％，報２０５

﹒２元；美團（０３６９０）跌２﹒６２％，報２６８元；京東集團（０９６１８）跌２﹒７７

％，報２８０﹒８元；快手跌２﹒９２％，報２３２﹒８元；百度跌３﹒１８％，報１８２﹒７

元。



＊醫療股續有炒作，康方生物炒高半成＊



部分醫療股繼續有炒作。康方生物（０９９２６）與中生製藥（０１１７７）共同開發的Ｐ

Ｄ－１單抗藥物派安普利單抗已經向美國ＦＤＡ啟動提交生物製品許可申請（ＢＬＡ），尋求上

市獲批三線治療轉移性鼻咽癌。康方生物升５﹒３５％，報６０﹒１元；中生製藥升１﹒０３％

，報８﹒８６元；康希諾（０６１８５）跌０﹒５８％，報３４２元；歌禮製藥（０１６７２）

升７﹒６４％，報３﹒３８元；康寧傑瑞（０９９６６）升４﹒４２％，報２２﹒４５元。



＊張智威：持藍籌新貴宜先獲利＊



港股今早走勢偏軟，惟似於２８２００點位置現支持，而科技股則現回吐。信誠證券聯席董

事張智威向《經濟通通訊社》表示，預計港股本周將於保力加通道中軸位置徘徊，即將２８５０

０點水平，值得關注的是本周五為期結日，或對大市走勢帶來輕微影響。

而恆指將於６月７日起加入信義光能（００９６８）、比亞迪（０１２１１）和碧桂園服務

（０６０９８），成份股數目由５５隻增加至５８隻。較市場預期增加５隻成份股為少，而該三

隻股份今早表現亦向好。惟張智威認為，由於「恆指魔咒」影響，較憂慮新貴股升勢無以為繼，

加上該三隻股份今早被動買入動力不算強，建議持貨的投資者可先獲利，而欲買入的投資者，則

可觀望股份納入恆指時的表現與炒作室間才再作部署。（ｋｓ、ｊｃ）

