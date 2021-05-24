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即市新聞

24/05/2021 15:54

《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒４２５０阻力仍大，不妨小注做空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９９　　　１０８﹒７０　　　１０８﹒７３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１９８　　　１﹒２１７５　　　１﹒２１９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１６７　　　１﹒４１３８　　　１﹒４１６３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９８２　　　０﹒８９７０　　　０﹒８９７６
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６５８　　　７﹒７６２７　　　７﹒７６５２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（２１日），美國５月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值創下歷史新高的
６１﹒５，服務業ＰＭＩ初值為７０﹒１，連續十個月處於擴張水平。ＩＨＳ　Ｍａｒｋｉｔ的
首席商業經濟學家威廉姆斯認為，當前經濟強勁增長的局面將持續到夏季，預計未來幾個月內通
脹繼續走高。經濟數據強勁對美元有幫助，而美國聯儲局官員對貨幣政策開始出現不一致的意見
，但相信需要更多數據支持才能改變局方寬鬆的貨幣政策立場。同期歐元區的Ｍａｒｋｉｔ製造
業ＰＭＩ亦不俗，但德國的數字則明顯回落亦不及預期。
　　英國４月零售銷售按月大幅增長９﹒２％，是２０２０年６月以來的最大增幅。而當地５月
份製造業與服務業ＰＭＩ均優於前期，製造業更由６０﹒９升至６６﹒１，顯示經濟繼續恢復。
英鎊近期守住１０天平均線，但１﹒４２５０阻力仍大，不妨小注做空。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２３０　　　１﹒２１５５　　　１﹒２２６０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒４２００　　　１﹒４１００　　　１﹒４２５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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