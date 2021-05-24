《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒４２５０阻力仍大，不妨小注做空

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９９ １０８﹒７０ １０８﹒７３

歐元╱美元 １﹒２１９８ １﹒２１７５ １﹒２１９５

英鎊╱美元 １﹒４１６７ １﹒４１３８ １﹒４１６３

美元╱瑞郎 ０﹒８９８２ ０﹒８９７０ ０﹒８９７６

美元╱港元 ７﹒７６５８ ７﹒７６２７ ７﹒７６５２

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《美元走勢》上周五（２１日），美國５月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值創下歷史新高的

６１﹒５，服務業ＰＭＩ初值為７０﹒１，連續十個月處於擴張水平。ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ的

首席商業經濟學家威廉姆斯認為，當前經濟強勁增長的局面將持續到夏季，預計未來幾個月內通

脹繼續走高。經濟數據強勁對美元有幫助，而美國聯儲局官員對貨幣政策開始出現不一致的意見

，但相信需要更多數據支持才能改變局方寬鬆的貨幣政策立場。同期歐元區的Ｍａｒｋｉｔ製造

業ＰＭＩ亦不俗，但德國的數字則明顯回落亦不及預期。

英國４月零售銷售按月大幅增長９﹒２％，是２０２０年６月以來的最大增幅。而當地５月

份製造業與服務業ＰＭＩ均優於前期，製造業更由６０﹒９升至６６﹒１，顯示經濟繼續恢復。

英鎊近期守住１０天平均線，但１﹒４２５０阻力仍大，不妨小注做空。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２３０ １﹒２１５５ １﹒２２６０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒４２００ １﹒４１００ １﹒４２５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

