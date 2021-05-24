《經濟通通訊社２４日專訊》中國生物製藥（０１１７７）公布截至今年３月底止首季未經
審計業績，純利約為１９﹒１４億元（人民幣．下同），按年升１１８﹒５％，每股基本盈利
１０﹒１９分，派第一季度股息每股２港仙。
期內，收入為７２﹒４３億元，按年升１６﹒４％，其中新產品收入按年升６７％至
３４﹒３４億元、抗腫瘤用藥銷售額按年上升約３１﹒８％至２６﹒３８億元。（ｙｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
24/05/2021 16:42
中生製藥首季多賺近１﹒２倍，派第一季度股息２港仙
《經濟通通訊社２４日專訊》中國生物製藥（０１１７７）公布截至今年３月底止首季未經
審計業績，純利約為１９﹒１４億元（人民幣．下同），按年升１１８﹒５％，每股基本盈利
１０﹒１９分，派第一季度股息每股２港仙。
期內，收入為７２﹒４３億元，按年升１６﹒４％，其中新產品收入按年升６７％至
３４﹒３４億元、抗腫瘤用藥銷售額按年上升約３１﹒８％至２６﹒３８億元。（ｙｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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