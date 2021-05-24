中生製藥首季多賺近１﹒２倍，派第一季度股息２港仙

《經濟通通訊社２４日專訊》中國生物製藥（０１１７７）公布截至今年３月底止首季未經

審計業績，純利約為１９﹒１４億元（人民幣．下同），按年升１１８﹒５％，每股基本盈利

１０﹒１９分，派第一季度股息每股２港仙。

期內，收入為７２﹒４３億元，按年升１６﹒４％，其中新產品收入按年升６７％至

３４﹒３４億元、抗腫瘤用藥銷售額按年上升約３１﹒８％至２６﹒３８億元。（ｙｗ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

