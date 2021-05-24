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24/05/2021 19:33

傳碧桂園服務折讓最多７％配售逾１億股及發可換股債籌逾１１７億

　　《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述銷售文件指，碧桂園服務（０６０９８）計劃配售
１﹒０４５億股股份，每股配售價介乎７４﹒２５港元至７５﹒５港元，較周一收市價
８０﹒０５港元，折讓５﹒７％至７﹒２％，集資最多７８﹒９億港元，同時發行零息可轉換債
券籌集３８﹒７５億港元。
　　條款指出，可轉債有１５﹒５億港元的增發選擇權，初始轉換價相比參考價（即配售價）高
３０％，可轉債和配售股份所得資金將用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般公司用途

　　瑞銀、中金公司及摩根士丹利為聯席帳簿管理人。（ｂｉ）

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