傳碧桂園服務折讓最多７％配售逾１億股及發可換股債籌逾１１７億

《經濟通通訊社２４日專訊》外電引述銷售文件指，碧桂園服務（０６０９８）計劃配售

１﹒０４５億股股份，每股配售價介乎７４﹒２５港元至７５﹒５港元，較周一收市價

８０﹒０５港元，折讓５﹒７％至７﹒２％，集資最多７８﹒９億港元，同時發行零息可轉換債

券籌集３８﹒７５億港元。

條款指出，可轉債有１５﹒５億港元的增發選擇權，初始轉換價相比參考價（即配售價）高

３０％，可轉債和配售股份所得資金將用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般公司用途

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瑞銀、中金公司及摩根士丹利為聯席帳簿管理人。（ｂｉ）

