《小傳日記》魚缸雖下走，十天線得守；新貴表現醒，科網未跌定

《小傳日記》魚缸響季檢結果出爐後走低，今朝輕輕低開４０點，報２８４１７。開市冇耐

Ａ股及同美期齊齊腳軟，加上科技佬唔爭氣，拖累港股最多跌過２６２點，低見２８１９５。好

彩下試１０天線後（現處２８２６９）後喘定，Ａ股又轉升，醫藥佬又跑出撐市，魚缸跌幅收窄

至不足百點，恆指收報２８４１２，走低４６點或唔夠半巴仙，主板成交１２０８﹒８５億銀，

大減兩成。國指報１０６４１，走落６１點或逾半巴仙。科指報７８７６，失守八千關，跌落１

４８點或近２巴仙跑輸。

神州Ａ場悶升，上證綜指報３４９７，走高１０點或近半巴仙，深證成指報１４５０６，踢

高８９點或逾半巴仙；兩市全日成交８４２３億人仔，較上個交易日成交減少４巴仙。

大隻藍戰士方面，被下調恆指權重嘅ＡＩＡ（０１２９９）腳軟兩格，報１０１﹒５銀；生

發發（００３８８）ＣＥＯ歐冠昇今日履新，全日唔見近１巴仙，報４５０﹒４銀；大象（００

００５）走上近１巴仙，報４８﹒９銀；建行（００９３９）走高唔夠半巴仙，報６﹒１８銀；

中移動（００９４１）發Ａ股後擬用５６０億人仔作項目投資，股價踢高三格，報５０銀；

焦點藍戰士方面，石藥（０１０９３）中午公布首季多賺兩成七，收彈逾４巴仙，報１１﹒

５６銀，係最威藍戰士；創科（００６６９）定５億美金中期票據計劃，跳起逾３巴仙，報１４

０﹒４銀。



＊科技股走弱五巨頭下削，恆指新貴來股價齊高開＊



近期科技股走勢薄弱，唔少分析認為之前科技股估值太高，要重新估算咁話，咁可能真係有

排調整啦！阿里（０９９８８）有傳股東折讓１巴仙配售，今日跌逾１巴仙，報２０５銀；ＱＱ

（００７００）跌唔夠半巴仙，報５８５﹒５銀；美團（０３６９０）今日個ＡＰＰ出現異常，

股價挫近２巴仙，報２７１銀；小米（０１８１０）潛近３巴仙，報２６﹒６５銀，係表現最差

藍戰士；京東集團（０９６１８）回吐逾２巴仙，報２８２﹒４銀。

恆指新貴終於出爐，三隻股份今日逆市向好，其中比亞迪（０１２１１）漲逾２巴仙，報１

６７﹒６銀；碧桂園服務（０６０９８）跳高近３巴仙，報８０﹒０５銀；不過信義光能（００

９６８）就跌近半巴仙，報１３﹒１２銀；而恆大物業（０６６６６）被納入國企指數，升近半

巴仙，報１２﹒８銀。



＊虛幣價再跌相關股下試，五部委出手鋼鐵股潛游＊



各國聯合出手打擊虛擬貨幣，神州將會打擊比特幣挖礦交易，花旗國又話一萬以上虛擬貨幣

就要交稅，近期比特幣都已經跌至三萬四關口，相關股都全面下跌，歐科雲鏈（０１４９９）瀉

一成半，報０﹒３７銀；雄岸（０１６４７）潛逾８巴仙，報０﹒２７５銀；火幣科技（０１６

１１）同樣瀉兩成二，報１４﹒６６銀；ＢＣ科技（００８６３）回吐半成，報１７﹒３８銀；

裕興（０８００５）潛逾８巴仙，報０﹒５６銀。

國家發展改革委等五部位開會，聯合約談了鐵礦石、鋼材等行業具有較強市場影響力的重點

企業，會議明確表明會排查異常交易和惡意炒作，鋼鐵股今日都潛晒水，鐵貨（０１０２９）跪

低一成二，報０﹒３３銀；江銅（００３５８）跌逾４巴仙，報１７﹒１２銀；中鋁（０２６０

０）跌逾半成，報４﹒２９銀；有色礦業（０１２５８）潛逾７巴仙，報３﹒９７銀；中國宏橋

（０１３７８）跌逾２巴仙，報１１﹒９銀。請請！



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