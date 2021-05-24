《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，京東物流（０２６１８）成為年內第４隻有過百
萬人捧場的新股，最終獲１３７﹒３萬份認購申請，凍結資金５７３１億元，公開認購超額
７１５倍。
由於公開發售超購逾７００倍，將觸發回撥機制，公開發售比例由３％增至９％。（ｈｌ）
24/05/2021 09:03
《ＩＰＯ反應》傳京東物流１３７萬人認購，凍資５７３１億元
《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，京東物流（０２６１８）成為年內第４隻有過百
萬人捧場的新股，最終獲１３７﹒３萬份認購申請，凍結資金５７３１億元，公開認購超額
７１５倍。
由於公開發售超購逾７００倍，將觸發回撥機制，公開發售比例由３％增至９％。（ｈｌ）
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