《宏觀理財－冼健岷》經濟不景，謹記兩大理財法則

《宏觀理財》理財向來重要，尤其是在經濟不景的時候；坊間就有兩大法則備受推崇，分別

是６３１法則，以及１００法則。

先說６３１法則，簡單而言，就是將月薪的６０％、３０％、１０％，分別用於應付現時、

未來及未知的需要上。所謂現時的需要，即是日常生活使費，包括衣、食、住、行、娛樂等；當

中，「住」相信是佔比最重的一環，隨時佔去這６０％的一半甚至更多，因此，應多花時間在這

一環的規劃上。



＊建立短中長期儲備＊



至於未來的需要，即是為了短期緊急應用，以及為了中長期實現人生不同階段或目標，例如

置業、結婚、生小朋友，以至退休所作出的儲備。前者作為收入突然減少甚至失去工作的安全網

，在太平盛世的日子，金額也需要相當於３至６個月月薪，然而，在現今人浮於事，失業率上升

至７﹒２％的２００４年以來最高的環境下，撥出６個月月薪作為儲備已是最基本 以６個月

月薪計，用作維持本來投入６０％收入的生活，便能維持１０個月時間。

至於後者，假設一個大學生２２歲畢業開始工作，至６５歲退休，期間一直將３０％用於儲

蓄，儲了４３年，若要用作維持本來投入６０％收入的生活，不計通脹的影響，只能維持２１﹒

５年時間，即是８６﹒５歲，而港人卻是全球平均壽命最長者 ２０１９年香港女性和男性的

平均壽命為８８﹒１３歲及８２﹒３４歲。

值得注意的是，以上例子只計及維持退休後生活的儲備，並未計及人生其他階段的花費。因

此，我們可以得到兩個結論，第一，投入３０％收入應付未來需要，已是最低比例，為未來作更

好打算，此比例愈高愈好；第二，只靠儲蓄，並不足夠，一定要投資，從而享受複式效應，以年

均回報率４％計，約１８年本金便能翻倍。



＊謹守「隨齡降險」原則＊



說到投資，則不得不提另一條法則－－１００法則，意思是將１００減去目前年齡，就是投

放於高風險資產的比例。例如現年２５歲，便適合將７５％資產投放於高風險資產；３５歲，便

放６５％；４５歲，便放５５％，隨齡降險，概念與強積金的預設投資策略（ＤＩＳ）相似。

不過，根據１００法則，到６５歲，投放於高風險資產的比例，仍高達３５％，到７５歲，

還可達２５％；反觀ＤＩＳ，在６５歲後，投放於較高風險資產的比例，已降至２０％。

至於何謂高風險資產，市場普遍解讀為股票，但其實很多投資產品的波幅也極高，比股票尤

甚，例如衍生工具（包括期指、期權、牛熊證等）、商品，以至加密貨幣等，此等極高風險資產

佔比不宜太高，同樣需要謹守「隨齡降險」的原則。

事實上，有些風險，並非個人可以預計與承擔，不如轉嫁到保險公司身上，此之所以６３１

法則中，有１０％收入投放到保險產品，以應付未知的疾病與意外。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

