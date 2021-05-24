科技股下挫，港股跌４６點收２８４１２點，科指挫近１﹒９％

《經濟通通訊社２４日專訊》美股上周五個別發展，港股低開４０點報２８４１７點，開市

初段滬深兩市及美期走低，加上科技股下跌，兩隻重磅股騰訊（００７００）和友邦

（０１２９９）將遭削權重，股價偏軟，拖累港股半日最低曾見２８１９５點。其後Ａ股轉升，

以及科技股跌幅收窄，午後港股跌幅收窄，最終收報２８４１２點，跌４６點或０﹒１６％，主

板成交１２０８﹒８５億元，少逾２０﹒４２％。國指報１０６４１點，跌６１點或０﹒５７％

。科指報７８７６點，跌１４８點或１﹒８５％。

港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇今日履新，傳他將整頓公司文化，港交所收跌

０﹒７１％，報４５０﹒４元。匯控（００００５）升０﹒７２％，報４８﹒９元；建行

（００９３９）升０﹒３２％，報６﹒１８元。

上證綜指報３４９７點，升１０點或０﹒３１％；深證成指報１４５０６點，升８９點或

０﹒６２％，總成交８４２２﹒４４億人幣，多４﹒２４％。



＊中國打擊比特幣交易，火幣科技插逾２２％＊



中國國務院金融委表態將打擊比特幣挖礦和交易行為後，包括火幣科技（０１６１１）旗下

火幣商城和萊比特礦池等在內的挖礦機營運商已決定暫停中國的挖礦業務。虛擬貨幣價格急挫，

相關股遭殃，火幣科技走低２２﹒０２％，報１４﹒６６元；ＢＣ科技（００８６３）挫

５﹒１３％，報１７﹒３８元；栢能（０１２６３）跌５﹒５４％，報３﹒５８元；美圖

（０１３５７）升２﹒０４％，報２元；雄岸（０１６４７）跌８﹒３３％，報０﹒２７５元。

虛擬貨幣受挫被視為有利黃金需求，亞洲時段現貨金價企穩１８８０美金以上。金股個別發

展，山東黃金（０１７８７）揚２﹒５２％，報１７﹒０６元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）升０﹒２６％，報１３６８元；招金（０１８１８）軟０﹒２５％，報８﹒１４

元；中國黃金（０２０９９）跌３﹒８６％，報２４﹒９元。



＊騰訊和友邦６月７日起遭降權重，股價微軟＊



恆指６月７日起納入信義光能（００９６８）、碧桂園服務（０６０９８）和比亞迪

（０１２１１）為成份股，信義光能跌０﹒４６％，報１３﹒１２元；碧桂園服務升２﹒８３％

，報８０﹒０５元。高盛估計比亞迪有望吸引三億美元的資金流入，收報１６７﹒６元升

２﹒２６％

騰訊和友邦遭降權重至８％，分別軟０﹒２４％，報５８５﹒５元；跌０﹒２％，報

１０１﹒５元。美團（０３６９０）和阿里巴巴（０９９８８）獲升權重，分別跌１﹒５３％，

報２７１元和跌１﹒４４％，報２０５元，後者旗下阿里雲傳遭字節跳動終止協議，兼遭股東折

讓減持。

中國發改委等五部門昨日聯合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的企

業，監管部門將密切追蹤大宗商品價格走勢，排查異常交易和惡意炒作，嚴厲查處達成實施壟斷

協議、哄抬價格等違法行為。有色金屬工業協會警告炒作機構勿低估調控決心。今日資源股繼續

向下，鞍鋼（００３４７）走低３﹒０１％，報４﹒８４元；中鋁（０２６００）跌５﹒０９％

，報４﹒２９元；鐵貨（０１０２９）插１２％，報０﹒３３元；五礦資源（０１２０８）跌

１﹒９１％，報４﹒６２元；洛鉬（０３９９３）跌１﹒９３％，報５﹒０７元。（ｎｓ）

