《每周華語－黃溢華》串流平台、美國之夢、晶片之爭、Ｍ１Ａ１

《每周華語》美歌手Ｊｏｈｎ Ｄｅｎｖｅｎ（１９４３－１９９７）名曲甚多，因飛機失

事而逝世。作品接近３００首，其中「Ｔａｋｅ ｍｅ Ｈｏｍｅ，Ｃｏｕｎｔｒｙ

Ｒｏａｄｓ」乃家傳戶曉的民歌之一。以西維珍尼亞為背景。此曲於１９７１年４月正式面世

。１９７９年，鄧小平先生訪美，Ｊｏｈｎ Ｄｅｎｖｅｎ為鄧先生獻唱了美國民歌：中美交流

活生生的例子。



全球經濟下半年有望在控制疫情之下反彈。今天宏觀經濟學模式已未能分析全球經濟的表現

。二戰之後，經濟學再有更全面的發展，多了不少理論╱模式，也多了電腦╱統計理論及計量經

濟學，電腦及資訊科技也走進了銀行業╱金融業等等，消費全球化，貿易全球化，因而宏觀經濟

學起了很大的變革。Ｐａｕｌ Ａ﹒ Ｓａｍｕｅｌｓｏｎ及他的老師Ｗａｓｓｉｌｙ

Ｌｅｏｎｔｉｅｆ等人，於１９３０╱１９８０年代對現代經濟學有巨大的貢獻。但２００８╱

２０１２年的「ＱＥ」年代，相信當事人伯南克也從未有這一「念頭」，卻見全球大中小國都於

近十多年不斷「印紙鈔」。伯南克更表明「ＡＩＧ」倒閉事件，將永遠不會公開。「ＱＥ」救了

美國，也救了「地球村」。後「ＱＥ」年代又如何？無人知。因為全球疫情之下，仍需要更多

「ＱＥ」！退出「ＱＥ」，非一件易事。極低息之下，美道指、納指一升再升。



電影Ｆｏｒｒｅｓｔ Ｇｕｍｐ的「美國夢」於「ＱＥ」力谷之下成真！道指自２１０００

升至上周的３４０００，升了１３０００點有多！美國電影「Ｒａｉｎ Ｍａｎ」感人，兄弟情

終於得到體現，兩位男主角演技甚好！今天疫情之下，需要真情真心的關懷，才可讓大中小國、

家庭、企業、朋友一起克服此困難。Ｆｏｒｒｅｓｔ Ｇｕｍｐ劇情正是「大美國」為本體，但

亦多少說明美國本土╱外交的點滴，與二戰後美國的成長，獨大及民生。美股１９７０年╱

２０２０年有多次危機。傳統股份日少，而新一代的股份出現。



納指１９７０╱１９８０年代乃非主流股市指數。１９９０年╱２０００年，納指大升至

５０００點見新高，後急挫。今又東山再起，升至上周的１３３００水平！上破１９９０的

５０００點高位，當年不少「Ｄｏｔ Ｃｏｍ」股消失了！但不出廿年，又有大量新的科技股。

１９９３年，Ｉｎｔｅｌ推出了８０５８６ ＰＲＯ的晶片，全球大賣。Ｉｎｔｅｌ晶片科研，

與以色列有深厚關係。近年Ｉｎｔｅｌ大倒退，被追上對手，近日決定於以色列建立巨大的晶片

科研中心。Ｉｎｔｅｌ有不少廣告，產品「Ｓｌｏｇａｎ」之一是「Ｉｎｔｅｌ Ｉｎｓｉｄｅ

」。不錯，今天晶片百花齊放，ＡＭＤ等等追上了，但Ｉｎｔｅｌ及ＩＢＭ仍有巨大潛力╱競爭

力，因而晶片將再大混戰之下，不易一下子，今天決定那一企業是「勝者為王」的真命天子：走

入了「量子」晶片、「Ａ﹒Ｉ﹒」晶片等等世界，將會是龍爭虎鬥的年代。但有一點可以肯定，

晶片業已步入了新的科研世界了。由「ＥＵＶ」的荷蘭科技產品、設計及生產線，都是兵家必爭

之地。廿、卅年之前，Ｓｏｎｙ等為不少音響產品爭「等位」：由ＶＨＳ爭到藍光等等！今天，

全都已是「不用爭」的「制式」，因為已不需要這些產品了！ＶＣＤ、ＣＤ、ＤＶＤ、ＶＨＳ等

等已走入了歷史。晶片呢？８０５８６ ＰＲＯ不再稱雄了，往前看，晶片「規格」往「下壓」

：由１４「ｎｍ」往下走至「７」、「五」甚而２「ｎｍ」超細規模生產！誰主浮沉？！

１９７０年代，微軟拿下了「ＤＯＳ」開機出「英文」：「Ｃ」卻不是日文！日本讓了美國，也

付出了很大的市場給微軟：在美國「壓力」下，１９７０年的日本科研，讓位給了美國商貿部！

「Ｃ」的出現，本是「日文」：即電腦開機，「ＣＰＵ」本是以日語運作！不是英語。微軟市值

升、大升，今天Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅ「行善積德」，也合符公義。無「政府」支持，那有

Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅ的驚人成就？！大企業，超大企業，不少都有政府政策護航，才可在「地球

村」有領導地位。十架私人電腦，十架都用「Ｗｉｎｄｏｗｓ」，雄霸５０年電腦業，必有高人

指點。Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅ及他的團隊ＩＱ「勁、勁、勁」，每天都用的「滑鼠」也是微軟團隊

（Ｆｉｒｓｔ ＰＣ－ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ ｍｏｕｓｅ）的傑件，但不少微軟產品，亦有

「Ａｐｐｌｅ」 Ｍａｃ機的影子呢！



美坦克「Ｍ１Ａ１」乃「地球村」陸上最勁武器之一。坦克已有百年多的歷史了！中東乃是

原油生產地區，美國二戰後利用機會把英法的影響趕出中東。１９９０年聯合國打波斯灣戰爭，

大量「Ｍ１Ａ１」坦克運到了沙漠，與千多架俄製「Ｔ－７２」坦克決戰，Ｍ１Ａ１只損失了

兩、三架，而伊拉克的千多坦克全被摧毀。Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ乃軍工生產商，

「Ｍ１Ａ１」由其研發。留意Ｍ１Ａ１的火砲及光學全由德國提供！德國「無」現身沙漠，但美

德科研「合二為一」１「Ｍ１Ａ１」坦克車。筆者絕不好戰，但人類５０００年有文字紀錄的歷

史，都由很多大中小戰事串聯起來，無「對、錯」，但卻不幸地不斷發生。



「Ｎｅｔｆｌｉｘ」串聯平台大旺，升至６００美元見阻力在５００美元徘徊。電影業大變

：例如「Ｔｈｅ Ｑｕｅｅｎ’ｓ Ｇａｍｂｉｔ」於Ｎｅｔｆｌｉｘ大收，收視勁：真是棋逢

敵手、將遇良才。



「Ｍ１Ａ１」坦克實乃美德科研合作產物，而ＢｉｏＴｅｃｈ疫苗量產，又乃美德企業大力

合作之成果。疫苗救世人，而「Ｍ１Ａ１」乃殺人武器；當然，也可不見為保衛之用。



近月銅價又見上升，美１０年債「Ｙｉｅｌｄ」又再回升，下半年經濟有較大的通脹壓力。

疫苗效用能否更久維持？要否有新一代疫苗？又有否更大殺傷力的病毒出現？不知道。但必須要

有正能量才可堅持下去。《資深市場人士 黃溢華》

