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即市新聞

24/05/2021 09:12

《地產人眼－黃漢成》舖王波叔深諳待人之道，代理公認最佳客人

　　《地產人眼》波叔突然離世之消息，震動了整個地產代理界，其一生刻苦勤奮，努力不懈，
由基層電燈小工不斷力爭上游，先是建立了飲食及車行事業，及後憑著敏銳的觸覺及獨到的投資
眼光，終成為一代舖王；波叔傳奇而成功的一生，除印證香港人引以為傲的獅子山精神外，亦凸
顯其過人的生意頭腦，波叔能精準捕捉社會經濟的發展走勢，看準了商舖市場的黃金顛峰期，從
而獲得豐碩的回報。
　
　　波叔既是一位精明的投資者，亦是一位慈祥的長者，他富而不驕，雖是商舖投資界的頭號人
物，但他為人和善親切，對後輩亦不吝提攜，尤其不少人對地產代理存著一定的偏見，但波叔卻
深明地產代理其實是投資者的好幫手，能為他們創造更多的收益和回報，所以波叔對代理們總是
客客氣氣，即使一些新入行的代理，波叔亦願意與他們見面傾談，所以筆者敢說在地產界中，波
叔的人緣是最好的。
　
　　而最讓筆者敬重的，是波叔沒有一般生意人的「陋習」，在複雜的商業世界裏，許多人總是
以利益先行，使手段弄虛作假更不在少數，然而波叔卻是當中難得的「君子」，重諾言、守信用
、不使詐，代理為他處理物業買賣，佣金從來一文不少，記得有一次，波叔出售物業，我們的代
理已安排買家與波叔交易，一切條款皆已口頭落實，然而最終因為有其他買家出價更高，且提出
更佳的條件，結果波叔選擇把物業售予他人，雖然做不成這次買賣，但波叔照樣給我們代理全數
佣金，因為他明白代理們一直都為這宗買賣奔波，付出的努力是值得獲取回報，就是波叔這份圓
達的處事態度，代理們都願意與他合作，一有「筍盤」便馬上為他推介，結果波叔手上持有不少
上佳優質舖位，成就其商舖王國。
　
　　波叔的離去，我們不但失去了一位最佳的客人，亦損失一位值得我們學習和尊敬的前輩，願
波叔一路好走。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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