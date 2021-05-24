《樓市點評－汪敦敬》政府應全力增加土地供應

《樓市點評》我認為自從國務院副總理韓正較早時表示：「香港住房問題需要解決！」，香

港的房屋政策便作出了１９９７年之後的重大改變，繼元朗多幅土地後，政府再行使《收回土地

條例》預計收回大埔頌雅路西土地，建屋土地正大增，而梁振英先生亦在５月１３日提出將大欖

郊野公園邊陲地帶作出居屋用途，我是非常之支持及同意的，梁振英先生是充滿了城市規劃經驗

的資深測量師，在他做特首期間，是比他上任之前增加了可以興建３３０００個私樓單位的潛在

供應量，大欖建居屋的最大價值是「解封」了過去多年來因為一些錯誤環保觀念而封印了的郊野

土地。



其實大欖的邊陲地帶相對上大部分都是貼近有水電供應的「半熟地」，發展時間會相對較快

，更重要是邊陲地帶影響到的人極少，一般行山者其實並沒有興趣去近公路的邊陲地帶！樓市供

應不足和財富分配不均勻情況已經日益嚴重！我認為住宅樓價距離破頂不遠，而不同板塊及較富

庶的購買力亦紛紛出爐，其實是遠遠不能夠應付市場所需的，若以九十年代的平均建屋量去比較

，過去２０年香港總共建少了五十萬個公私營房屋以上，這是個很大的數目，當樓價因量化貨幣

下不能不上升的時候，社會矛盾就會增大，政府的確要「速辦、特辦，全力爭取極速！」去提出

解決方案！



香港是有很多出色的環保成就值得驕傲的，但亦有不少錯誤的環保意識，其中被人濫用為阻

止政府造地建屋就是一個糟糕的例子，過去十多年香港就好像生病了一樣，只要你說民主或是環

保就有把利劍，只要你批判政府就有光環，完全是不需要理會說話的內容或者概念是否合理、發

表言論的人知識水平和往績如何、有沒有份量及他們有沒有利益衝擊！這個錯誤的年代其實應該

要改變！



我是同意擁有珍貴環保價值的地方得到保護，但有關價值必須是比一般人的居住權利還珍貴

才應該叫人「讓路」，甚麼人可以做這個決定和評分？正是因為沒有一個準則，我們不應該像現

在般犧牲廣大市民的居住權去滿足孤高的環保概念，香港就算以官方估計最少有二十萬人居住在

劏房，這二十萬人在一定程度是被供應不足間接影響的，供應不足影響不到最有購買力的人入市

，但供應不足會令購買力較差的人住得愈來愈細，現在正在發生中，政府是應該決斷去撥亂反正

的！



甚麼是公眾對房策的信心？這令我記起在少年讀中學的時候父親對我說的一番說話：「兒子

，雖然你不夠醒目，但是只要努力工作，在香港不會餓死人的！搵不到錢不緊要，將來可以申請

政府居屋，就可以安居樂業了。」這令我記起那個年代人們對居屋的信心，當時，有錢買私樓的

人不會買居屋，不急需的人亦不會申請居屋，因為大家也不擔心將來沒有，只要我們將最有需要

的人分清楚揀樓優先次序，其實就可以對最需要的人產生效益，市民的信心就會回復。



香港房策是出現三個問題導致失效保護不到市民，第一是土地供應不足！第二是行政效率！

第三是市民錯誤的價值觀念！我認為三者同一時間去推行才可以幫到市場。



筆者雖然是一個投資者及地產代理，正正因為我們是既得利益者，我們更要為一些未能夠安

居樂業的人去發聲的，現在這個社會裏面，每個人根本是一體，如果我們想令自己福祉持續，必

須要別人也能擁有幸福呢！《祥益地產總裁 汪敦敬》

