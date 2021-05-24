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即市新聞

24/05/2021 17:02

《鍾之日記》恒指新貴表現不一，約談企業資源股跌

　　《鍾之日記》５月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。

　　美股上周五（２１日）個別發展，比特幣等加密貨幣在周末急挫。國務院金融委在２１日召
開會議，指出要強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，一錘定音後內地多家
比特幣挖礦營運公司，包括火幣科技（０１６１１）宣布暫停挖礦業務。
　　恆指公司上周五收市後公布季檢結果，恆指成分股將由５５隻增加至５８隻，香江魚缸今早
低開４０點報２８４１７點，兩隻恆指成份重磅股騰訊（００７００）和友邦（０１２９９）將
遭削權重，股價偏軟，拖累港股，恆指最終收報２８４１２點，跌４６點或０﹒１６％，主板成
交１２０８﹒８５億元，少逾２０﹒４２％。
　　港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇今日履新，其年薪千萬兼獲授股份，傳將整頓公司文
化，港交所收跌０﹒７１％。
　　中移動（００９４１）６月９日在港召開股東特別大會，將表決發行Ａ股一事。根據中移動
最新發出的董事會函件，公司擬發行約９﹒６５億股Ａ股，佔已擴大後發行股本４﹒５％。募集
涉款約５６０億元人民幣，即中移動Ａ股發行價約５８元人民幣，折合相當於７０港元，較中移
動港股溢價約四成。中移動今收升０﹒３％，報５０港元。
　　滬深股市全日表現沉悶，滬綜指窄幅低開，隨後在券商、白酒板塊抽升後保持窄幅上升，總
結全日悶升０﹒３１％，報３４９７﹒２８點，無力挑戰三千五。兩市全日成交８４２３億元
（人民幣．下同），較上交易日成交減少４％。

＊恆指新貴表現不一，傳阿里雲遭政府客冷待＊

　　恆生指數６月７日起加入信義光能（００９６８）、比亞迪（０１２１１）及碧桂園服務
（０６０９８），成分股數目由５５隻增加至５８隻。中金認為，恆指成分股小幅增加至５８隻
，可能是避免一次性衝擊過大，但擴充趨勢已經顯現。
　　染藍股普遍造好，碧桂園服務收高２﹒８％，比亞迪漲２﹒３％；惟信義光能今早高開近半
成後沽壓顯現，收市更倒跌０﹒５％。
　　而此前被視作大熱的京東（０９６１８）和網易（０９９９９）則分別回吐２﹒２％及４％

　　由於所有成分股權重上限劃一為８％，兩間同股不同權公司權重獲調升，美團權重將由
４﹒２８％調升至７﹒７１％；阿里巴巴（０９９８８）權重由５﹒５９％升至７﹒３３％，即
分別增加３﹒４３和１﹒７４百分點。高盛估計美團、阿里巴巴和比亞迪分別有望吸引９億美元
、５億美元和３億美元的資金流入，而權重被下調的友邦保險及騰訊料分別錄得４億美元的資金
流出。
　　不過，美團收跌１﹒５％，友邦和騰訊則雙雙微跌０﹒２％。
　　阿里巴巴本月初報告指，因一家大客戶取消合同，其雲業務收入增長放緩。據《道瓊斯》引
述知情人士報道，該「ＣＵＴ單」的大客為字節跳動，終止了將其國際數據存儲在阿里雲的協議
，轉為向阿里購買伺服器。另據《華爾街日報》引述消息人士指，由於阿里近期受到內地更嚴格
監管，阿里的雲端業務難以取得內地政府機構訂單。
　　受多重不利消息拖累，阿里巴巴今日收跌１﹒４％。

＊內地力壓大宗商品升勢，資源股中槍＊

　　中央高度重視大宗商品保供穩價工作，國務院常務會議八天內兩次點名大宗商品漲價問題，
加上五部門聯合約談重點企業，為大宗商品價格降溫的意圖已表露無疑。
　　發改委、工信部、國資委、市場監管總局、中證監等五個部門近日召開會議，聯合約談了鐵
礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業。會議會上明確，有關監管部門將密
切跟蹤監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管，排查異常交易和惡意炒
作，堅決依法嚴厲查處達成實施壟斷協議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。
　　大宗商品及資源股集體走低，重慶鋼鐵（０１０５３）挫５﹒８％，馬鋼（００３２３）跌
２﹒６％，鞍鋼股份（００３４７）急跌３﹒０１％，江西銅業股份（００３５８）走低
４﹒４％，天工國際（００８２６）軟１﹒１％，五礦資源（０１２０８）跌１﹒９％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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