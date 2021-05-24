《鍾之日記》恒指新貴表現不一，約談企業資源股跌

《鍾之日記》５月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股上周五（２１日）個別發展，比特幣等加密貨幣在周末急挫。國務院金融委在２１日召

開會議，指出要強化平台企業金融活動監管，打擊比特幣挖礦和交易行為，一錘定音後內地多家

比特幣挖礦營運公司，包括火幣科技（０１６１１）宣布暫停挖礦業務。

恆指公司上周五收市後公布季檢結果，恆指成分股將由５５隻增加至５８隻，香江魚缸今早

低開４０點報２８４１７點，兩隻恆指成份重磅股騰訊（００７００）和友邦（０１２９９）將

遭削權重，股價偏軟，拖累港股，恆指最終收報２８４１２點，跌４６點或０﹒１６％，主板成

交１２０８﹒８５億元，少逾２０﹒４２％。

港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇今日履新，其年薪千萬兼獲授股份，傳將整頓公司文

化，港交所收跌０﹒７１％。

中移動（００９４１）６月９日在港召開股東特別大會，將表決發行Ａ股一事。根據中移動

最新發出的董事會函件，公司擬發行約９﹒６５億股Ａ股，佔已擴大後發行股本４﹒５％。募集

涉款約５６０億元人民幣，即中移動Ａ股發行價約５８元人民幣，折合相當於７０港元，較中移

動港股溢價約四成。中移動今收升０﹒３％，報５０港元。

滬深股市全日表現沉悶，滬綜指窄幅低開，隨後在券商、白酒板塊抽升後保持窄幅上升，總

結全日悶升０﹒３１％，報３４９７﹒２８點，無力挑戰三千五。兩市全日成交８４２３億元

（人民幣．下同），較上交易日成交減少４％。



＊恆指新貴表現不一，傳阿里雲遭政府客冷待＊



恆生指數６月７日起加入信義光能（００９６８）、比亞迪（０１２１１）及碧桂園服務

（０６０９８），成分股數目由５５隻增加至５８隻。中金認為，恆指成分股小幅增加至５８隻

，可能是避免一次性衝擊過大，但擴充趨勢已經顯現。

染藍股普遍造好，碧桂園服務收高２﹒８％，比亞迪漲２﹒３％；惟信義光能今早高開近半

成後沽壓顯現，收市更倒跌０﹒５％。

而此前被視作大熱的京東（０９６１８）和網易（０９９９９）則分別回吐２﹒２％及４％

。

由於所有成分股權重上限劃一為８％，兩間同股不同權公司權重獲調升，美團權重將由

４﹒２８％調升至７﹒７１％；阿里巴巴（０９９８８）權重由５﹒５９％升至７﹒３３％，即

分別增加３﹒４３和１﹒７４百分點。高盛估計美團、阿里巴巴和比亞迪分別有望吸引９億美元

、５億美元和３億美元的資金流入，而權重被下調的友邦保險及騰訊料分別錄得４億美元的資金

流出。

不過，美團收跌１﹒５％，友邦和騰訊則雙雙微跌０﹒２％。

阿里巴巴本月初報告指，因一家大客戶取消合同，其雲業務收入增長放緩。據《道瓊斯》引

述知情人士報道，該「ＣＵＴ單」的大客為字節跳動，終止了將其國際數據存儲在阿里雲的協議

，轉為向阿里購買伺服器。另據《華爾街日報》引述消息人士指，由於阿里近期受到內地更嚴格

監管，阿里的雲端業務難以取得內地政府機構訂單。

受多重不利消息拖累，阿里巴巴今日收跌１﹒４％。



＊內地力壓大宗商品升勢，資源股中槍＊



中央高度重視大宗商品保供穩價工作，國務院常務會議八天內兩次點名大宗商品漲價問題，

加上五部門聯合約談重點企業，為大宗商品價格降溫的意圖已表露無疑。

發改委、工信部、國資委、市場監管總局、中證監等五個部門近日召開會議，聯合約談了鐵

礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業。會議會上明確，有關監管部門將密

切跟蹤監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管，排查異常交易和惡意炒

作，堅決依法嚴厲查處達成實施壟斷協議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

大宗商品及資源股集體走低，重慶鋼鐵（０１０５３）挫５﹒８％，馬鋼（００３２３）跌

２﹒６％，鞍鋼股份（００３４７）急跌３﹒０１％，江西銅業股份（００３５８）走低

４﹒４％，天工國際（００８２６）軟１﹒１％，五礦資源（０１２０８）跌１﹒９％。



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