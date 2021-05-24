【Ａ股外援】富時６月調整結果公布，新增３隻Ａ股，格力遭剔除

《經濟通通訊社２４日專訊》富時羅素於北京時間周六（２２日）早間公布了６月季度審議

結果，富時全球股票指數系列此次新納入３隻Ａ股，分別是金龍魚（深：３００９９９）、中金

公司（滬：６０１９９５）和重慶銀行（滬：６０１９６３）。此外還有多隻Ｈ股、Ｂ股、Ｐ股

、紅籌股以及中概股被納入指數。以上變動將於６月１８日收市後生效。

具體來看，大盤股新增７隻中國股票，其中兩隻為Ａ股，其餘５隻個股別為華潤萬象生活（

０１２０９）、泡泡瑪特（０９９９２）、藍月亮（０６９９３）、名創優品（美股）、霧芯科

技（美股）。大盤股中剔除了格力電器（深：０００６５１）、廣聯達（深：００２４１０）兩

隻Ａ股。

中盤股新增中並未涉及Ａ股，新增世貿服務（００８７３）、榮昌生物－Ｂ（０９９９５）

兩隻港股，以及逸仙電商一隻中概股。剔除了＊ＳＴ跨境（深：００２６４０）、華測檢測

（深：３０００１２）兩隻Ａ股。



＊格力電器、廣聯達、華測檢測因外資持股達上限而遭剔除＊



小盤股中新增重慶銀行一隻Ａ股，金科服務（０９６６６）、醫渡科技（０２１５８）、藥

明巨諾（０２１２６）三隻港股公司，沒有剔除中國公司。

微盤股調整中沒有涉及Ａ股，滄港鐵路（０２１６９）、天演藥業（美股）等１２隻中國公

司被納入，＊ＳＴ綠庭（滬：６００６９５）被剔除。

值得注意的是，本次富時羅素調整中，格力電器、廣聯達、華測檢測三隻知名度較高的Ａ股

遭指數剔除。公告指，調整的理由是上述股份的可投資空間下降╱未通過自由流通調整審查。簡

言之，就是上述三隻Ａ股的外資持股比例達到了上限。（ｌｃ）

