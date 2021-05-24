【新冠肺炎】深圳３天４宗感染與國際貨輪有關，廣州婦人丈夫染疫

《經濟通通訊社２４日專訊》深圳市政府周日（２３日）舉行新聞辦舉行疫情防控新聞發布

會。會上通報，深圳新增２宗本地無症狀感染，３天累計發現４名無症狀感染者。４名感染者都

在５月１７日同時參與了同一艘國際貨輪的作業，當局初步推斷為境外輸入關聯的新冠病毒感染

疫情。

深圳市疾病預防控制中心早前對兩名無症狀感染者的鼻咽拭子樣本進行了基因組序列測定，

兩人同源性１００％，均屬於在英國出現的新冠病毒變異毒株，該毒株在境外多個國家流行，深

圳市僅在入境陽性人員中檢出，未發現在社區流行。推測這兩個病例為同一感染來源或同一傳播

鏈。

深圳市副市長陶永欣表示，此次疫情是在例行檢測中發現，發現時間較早，且均為無症狀感

染者，傳染性相對較低，病例活動範圍和接觸人員可溯可控，預料出現大範圍傳播可能性較低，

本次疫情總體可控。



＊深圳新增一宗從香港輸入的無症狀感染＊



此外，深圳衛健委通報，周六（２２日）新增１宗境外輸入無症狀感染，感染者為一名中國

籍女性，從香港入境深圳。她入境後即被集中隔離，後轉至深圳市第三人民醫院應急院區觀察治

療，目前情況穩定。



＊廣州婆婆疑感染印度變種，其丈夫同染疫＊



廣州市２１日新增１宗本地確診個案，患者為一名住在荔灣區錦龍社區的７５歲郭姓女士，

她在１８日已感到不適，一日之後出現低熱症狀，２０日步行到荔灣區中心醫院發熱門診求醫，

接受例行核酸檢測後確診。該名確診者的丈夫作為密切接觸者被集中隔離，接受第三次核酸檢測

時結果呈陽性，在２３日被列為無症狀感染者。

當局初步判斷郭姓女士的確診者為境外輸入關聯確診新冠肺炎病例，其病毒屬於在印度出現

的新冠病毒變異株，不排除是意外暴露造成偶發感染。

荔灣區已開展大規模核酸檢測，截至２３日１８時，疫情涉及重點區域重點人群累計採樣

１２﹒８萬份，已完成１１﹒５萬份核酸檢測，結果均為陰性。（ａｃ）

