《融天納地－溫天納》支撐資本市場的核心是無限貨幣寬鬆

《融天納地》究竟美國何時結束量寬？參考最新市場預期情況和聯儲局的態度，估計今年內

聯儲局開始縮減量寬的機會較低。較有可能的是，在未來幾次聯儲局會議討論中，逐步釋放縮減

量寬的信號。舉個例子，今年１２月會議上將宣布，自明年１月開始縮減量寬，但明年加息的機

會依然不大。若然通脹持續超預期，則明年底則有可能首次加息。無論什麼情況，投資界不能忽

略目前支撐美股的核心是無限貨幣寬鬆，任何政策調整均將影響資本市場呈現明顯風險。



中國與美國為環球兩大經濟體，流動性政策影響環球經濟布局，必須仔細觀察當中數據微妙

的變化。上月底內地社會融資規模存量為人民幣２９６﹒１萬億元，同比增長１１﹒７０％，前

值為１２﹒３０％，連續兩個月下降，新增社會融資規模１﹒８５萬億元，同比少增加１﹒２５

萬億元。若細看，其實內地新增社會融資額度已接近２０１９年同期水準，不過從廣義流動性角

度看，增長則明顯處於下滑趨勢。Ｍ２餘額為２２６﹒２１萬億元，同比增長８﹒１０％，前值

為９﹒４０％，Ｍ２增長速度亦呈現回落。從布局看，內地流動性的確存在收窄的潛在趨勢。



再評估美國的流動性情況，日前聯儲局公布４月ＦＯＭＣ會議紀要，隨後紐約聯儲公布４月

「一級交易商」和「市場參與者」調查結果。紐約聯儲局的兩份調查報告清晰反映出市場對縮減

量寬以及加息的預期，估計聯儲局最快在今年年底宣布縮減量寬，未來幾個月將開始討論並陸續

釋放信號。



參考聯儲局政策前景展望，今年內開始縮減量寬的機會較低，首次加息最快為明年年底。主

要是需要觀察在８月底失業補貼到期前，評估美國就業改善速度會否持續放緩。此外，近期美國

疫苗接種速度明顯下降，看似尚未接種人群的接種意願較低，預計後續接種速度難有明顯加快。

參考目前速度，實現７５％的接種率要到１１月下旬。在這背景下，美國經濟全面重啟，未來變

素甚多，投資者必須保持警惕。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

