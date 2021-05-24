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即市新聞

24/05/2021 11:43

《匯市一周－徐惠芳》觀望各國經濟數據及復甦步伐，外幣整固

　　《匯市一周》展望本周，關注美國公布第一季度ＧＤＰ修正數據、歐元區經濟景氣指數，此
外，新西蘭聯儲將公布利率會議。投資者還密切關注全球抗疫的最新進展、美國和歐盟的貿易談
判、美聯儲官員對於美國經濟和貨幣政策前景的表態等。周一（２４日），法國及德國因聖靈降
臨節補假，休市一天，加拿大維多利亞日，休市一天。
　
　　美國總統拜登的團隊提出，將拜登的基礎設施和就業計劃的規模減少約四分之一，降至
１﹒７萬億美元，兩黨將繼續與拜登就基建計劃問題進行談判。
　
　　黃金往往受益於低利率環境，不過美國近期公布的經濟數據，引起了市場對通脹上升的擔憂
，並增強了美聯儲將早於預期加息的壓力。
　
　　美國近月經濟活動持續改善，美國４月通脹數據表現突出，５月首三個星期所公布的首次申
領失業救濟人數，降至４５萬以下，為新冠疫情後最佳表現，增加投資者對美國經濟可持續改善
的信心。因應經濟增長，聯儲局ＦＯＭＣ貨幣政策會議紀錄中，局方首次討論，最快今年秋季議
息會議，討論開始縮減買債規模的可行性。雖然局方沒有透露討論加息時間表，但金融市場普遍
預期，如果聯儲局有意縮減買債規模後將提前加息步伐。
　
　　通脹升溫，金價具對抗通脹因素，價格上揚。金價自１８０８元（美元．下同開啟上行走勢
，升破３８﹒２％目標位１８２３元，上方阻力看１３８﹒２％目標１８５９元和
１６１﹒８％目標１８６８元。金價現時在每盎司１８８３﹒５５元水平整固，趨勢往上，下方
支持１８５０、１８１５、１７９４元。
　
　　Ｃｏｌｏｎｉａｌ　Ｐｉｐｅｌｉｎｅ目前應該正在達到全部運能，料燃料市場將恢復正常
。該公司受網路襲擊，導致美國東南部出現燃料短缺和恐慌性搶購。紐約期油現時在每桶
６４﹒１９元整固，下方支持６２﹒００，６１﹒０５、５８﹒６５，上方阻力６６﹒７５元。
　
　　歐洲貨幣中，上星期英鎊表現較強勁。英國４月零售銷售數據表現強勁及英國政府計劃５月
底解除封鎖限制令重開經濟，英鎊兌美元曾衝上１﹒４２３２三個月高位。但本星期英國數據清
淡，依賴歐元區經濟數據指引。若歐元區經濟數據表現遜上月，歐元及英鎊匯價進一步調整。
　
　　參考技術面，英鎊兌美元可能調整至近期重要支持位１﹒４０１０。相反，若通過
１﹒４２３２阻力，將有望挑戰三年高位１﹒４３７０。歐元兌美元走勢觀望１﹒２２４１阻力
，若突破可上望１﹒２３水平。反之若調整將參考１﹒２０８０重要支持。
《國泰君安財富管理投資顧問　徐惠芳》

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