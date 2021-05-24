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即市新聞

24/05/2021 08:27

《陶冬天下－陶冬》ＦＥＤ首提收水，ＥＣＢ堅持寬鬆

　　《陶冬天下》上周市場動盪來自虛擬貨幣，並波及股市和大宗商品，不過震盪幅度有限。遭
受中國政府加強監管和馬斯克抨擊比特幣，虛擬貨幣世界一片慘淡，比特幣價格一度被腰斬。強
制去槓桿導致虛擬貨幣世界有超過六十萬個賬戶被清算出場，凸顯系統性風險，並觸發其他風險
資產自保性回撤。雖然虛擬貨幣驚魂未定，對其他風險資產市場的衝擊僅持續了一天，周三
（１９日）恐慌指數ＶＩＸ曾經突破２５，但是周五（２１日）已經回到２０之下。除此之外，
美聯儲４月會議紀要顯示ＦＯＭＣ成員在會上有談及退出ＱＥ，不過市場對此的反應相對溫和。
美元匯率走低，不過周五險守住了９０大關。傳聞美國可能放鬆對伊朗的石油禁運，加上以巴達
成停火協議，布蘭特原油價格衝高每桶７０美元之後逐階回落，但是墨西哥灣颶風形成，為下周
油價塗上陰霾。比特幣受難，黃金燦爛，黃金期貨價上周每盎司上漲近４０美元。白宮將美國就
業計劃的規模縮小到１﹒７萬億美元，不過距離共和黨議員建議的５６８０億方案差距依然巨大


　　歐洲央行最近比較煩。隨著經濟復甦和通貨膨脹預期升溫，歐洲國債利率上升了，德國十年
期國債利率反彈至－０﹒１２％，歐元區全境融資成本出現回升。當然，歐洲的國債利率上升幅
度低過美國國債利率，但是歐洲不是美國。疫情反覆導致歐洲經濟復甦遠遠不如美國，當地的通
貨膨脹有低位反彈但是並未超出政策目標，歐洲央行根本未到需要考慮收水的地步，但是市場預
期正在慢慢改變，美債變化對歐債市場也有重大影響，歐元貶值也遭遇市場阻力。６月１０日歐
洲央行貨幣委員會例會，被擺在了聚光燈下。在上次例會時，政策制定者已經表明「寬鬆的金融
環境」會繼續下去，但是市場關於減少購債金額的風聞卻不絕於耳。筆者認為法蘭克福並不打算
開啟貨幣環境正常化，央行會盡最大努力紓緩市場對貨幣環境正常化的焦慮，預計ＥＣＢ會在購
買資產額度上做文章。由於目前的購債根本沒有達到月度上限，提高購債上限的象徵意義大過實
際作用。
　
　　聯儲發布了４月份公開市場委員會的會議紀要，會上首次有人提出「在某一個時間點會開始
討論調整資產購買的速度」。這是在聯儲官方文件中首次出現調整ＱＥ的言論，不過只是部分與
會人士的意見，多數人仍然認為美國經濟依然遠離聯儲所追求的就業和通脹雙目標，維持十分寬
鬆的貨幣政策貨幣政策是必要的。會議紀要表達了一個相當鴿派的政策立場，但摻雜著調整ＱＥ
的噪音。筆者相信調整買債規模，乃至最終收縮聯儲資產負債表都會發生，只是貨幣當局會盡量
嘆慢板，因為龐大的財政開支需要貨幣寬鬆政策保駕護航。美國經濟復甦勢頭十分強勁，通貨膨
脹壓力也不止於過渡性因素，而且ＰＣＥ結構性低估通脹動能。但是出於財政貨幣政策相配合的
思維，筆者認為聯儲會盡量拖延實質性收縮的時間。２０１３年３月伯南克的聯儲開始談論退出
，但是實際行動卻等到１２月才出現，加息更拖了幾年。這次估計也大同小異。筆者預計聯儲
９月之後才會向市場釋出縮減購債規模的訊號，退出ＱＥ可能要等到明年中了。
　
　　本周焦點是４月份美國核心ＰＣＥ，這個通脹數字高度不確定，但對於市場和聯儲都十分重
要。預計環比０﹒６％，同比２﹒９％；ＰＣＥ本身可能升到３﹒５％。特別強調預估此數特別
困難，因為有一眾不穩定因素，最終數值有可能像核心ＣＰＩ一樣大跌眼鏡。此外ＷＨＯ召開年
會，對新冠疫情及疫苗或有新的提法。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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