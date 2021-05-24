《陶冬天下－陶冬》ＦＥＤ首提收水，ＥＣＢ堅持寬鬆

《陶冬天下》上周市場動盪來自虛擬貨幣，並波及股市和大宗商品，不過震盪幅度有限。遭

受中國政府加強監管和馬斯克抨擊比特幣，虛擬貨幣世界一片慘淡，比特幣價格一度被腰斬。強

制去槓桿導致虛擬貨幣世界有超過六十萬個賬戶被清算出場，凸顯系統性風險，並觸發其他風險

資產自保性回撤。雖然虛擬貨幣驚魂未定，對其他風險資產市場的衝擊僅持續了一天，周三

（１９日）恐慌指數ＶＩＸ曾經突破２５，但是周五（２１日）已經回到２０之下。除此之外，

美聯儲４月會議紀要顯示ＦＯＭＣ成員在會上有談及退出ＱＥ，不過市場對此的反應相對溫和。

美元匯率走低，不過周五險守住了９０大關。傳聞美國可能放鬆對伊朗的石油禁運，加上以巴達

成停火協議，布蘭特原油價格衝高每桶７０美元之後逐階回落，但是墨西哥灣颶風形成，為下周

油價塗上陰霾。比特幣受難，黃金燦爛，黃金期貨價上周每盎司上漲近４０美元。白宮將美國就

業計劃的規模縮小到１﹒７萬億美元，不過距離共和黨議員建議的５６８０億方案差距依然巨大

。



歐洲央行最近比較煩。隨著經濟復甦和通貨膨脹預期升溫，歐洲國債利率上升了，德國十年

期國債利率反彈至－０﹒１２％，歐元區全境融資成本出現回升。當然，歐洲的國債利率上升幅

度低過美國國債利率，但是歐洲不是美國。疫情反覆導致歐洲經濟復甦遠遠不如美國，當地的通

貨膨脹有低位反彈但是並未超出政策目標，歐洲央行根本未到需要考慮收水的地步，但是市場預

期正在慢慢改變，美債變化對歐債市場也有重大影響，歐元貶值也遭遇市場阻力。６月１０日歐

洲央行貨幣委員會例會，被擺在了聚光燈下。在上次例會時，政策制定者已經表明「寬鬆的金融

環境」會繼續下去，但是市場關於減少購債金額的風聞卻不絕於耳。筆者認為法蘭克福並不打算

開啟貨幣環境正常化，央行會盡最大努力紓緩市場對貨幣環境正常化的焦慮，預計ＥＣＢ會在購

買資產額度上做文章。由於目前的購債根本沒有達到月度上限，提高購債上限的象徵意義大過實

際作用。



聯儲發布了４月份公開市場委員會的會議紀要，會上首次有人提出「在某一個時間點會開始

討論調整資產購買的速度」。這是在聯儲官方文件中首次出現調整ＱＥ的言論，不過只是部分與

會人士的意見，多數人仍然認為美國經濟依然遠離聯儲所追求的就業和通脹雙目標，維持十分寬

鬆的貨幣政策貨幣政策是必要的。會議紀要表達了一個相當鴿派的政策立場，但摻雜著調整ＱＥ

的噪音。筆者相信調整買債規模，乃至最終收縮聯儲資產負債表都會發生，只是貨幣當局會盡量

嘆慢板，因為龐大的財政開支需要貨幣寬鬆政策保駕護航。美國經濟復甦勢頭十分強勁，通貨膨

脹壓力也不止於過渡性因素，而且ＰＣＥ結構性低估通脹動能。但是出於財政貨幣政策相配合的

思維，筆者認為聯儲會盡量拖延實質性收縮的時間。２０１３年３月伯南克的聯儲開始談論退出

，但是實際行動卻等到１２月才出現，加息更拖了幾年。這次估計也大同小異。筆者預計聯儲

９月之後才會向市場釋出縮減購債規模的訊號，退出ＱＥ可能要等到明年中了。



本周焦點是４月份美國核心ＰＣＥ，這個通脹數字高度不確定，但對於市場和聯儲都十分重

要。預計環比０﹒６％，同比２﹒９％；ＰＣＥ本身可能升到３﹒５％。特別強調預估此數特別

困難，因為有一眾不穩定因素，最終數值有可能像核心ＣＰＩ一樣大跌眼鏡。此外ＷＨＯ召開年

會，對新冠疫情及疫苗或有新的提法。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

