《缸邊隨筆－石鏡泉》由通脹到收水

《缸邊隨筆》甚麼是通脹？是否物價上升，就是通脹？



設社會上只有１００元的鈔票量，社會上亦只有Ａ、Ｂ兩種貨物，各售５０元。今時Ａ貨價

上漲至７０元，Ｂ貨價將為何？還可以賣之前的５０元？不可以，因為社會上可供買貨的資金，

在扣除Ａ貨的７０元後，Ｂ貨只可以賣３０元。要Ｂ貨仍可賣５０元，則社會要印多２０元的鈔

票量出來才可。



如放到我們的胃納量，就更清楚，如我們的胃只能夠容納（鈔票量）兩碗飯，一件牛扒，半

隻雞（貨價），如有日要吃兩件牛扒，則我們要選擇一就不吃飯，一就不吃雞，如仍硬要吃兩碗

飯，半隻雞，而胃（鈔票量）不先撐大時，我們就會消化不良，以致飽死。這種「消化不良」或

「飽死」，可以叫做通脹，惡性通脹，衰退。



通脹會怎樣把一個社會漲死？１９３０年代，國民黨搞出金圓券，人們認識到這些新印出來

的鈔票量太大，將不值錢，所以無人想要金圓券，「券」一到手（出糧時）就立即拿去購物。由

於貨物供應量追不上鈔票的印刷速度，故出現公司出糧時，以為夠錢買一條黃花魚，到去到菜市

場時，黃花魚已幾被搶購一空，出糧的薪金，只夠買半條黃花魚。買不買？不買？一轉頭，連那

半條黃花魚也買不到了。



到此，亦可明白，通脹是個過程，早掟出貨幣換入貨物（黃花魚）者，有著數，攬著貨幣不

花者，最終其「幣」便「弊」。



當持幣者發覺持幣是傻仔時，就會棄幣如敝履，那就出現劣幣驅逐良幣，會急急花幣，那就

是叫惡性通脹。



事實上，今時市場上已出現這種惡性通脹，之不過不是廣泛出現在民生物用上，而是出現在

個別的股票以及電子幣上。



以美國通脹為例，２０２１年３月ＣＰＩ是在２﹒６％，而２月則是１﹒７％。２０２０年

３月ＣＰＩ則是１﹒５％，有增幅但不嚇人。



但如以美國的貨幣增長量計，則２０２１年３月是增６９﹒２％，而２０２０年３月則是增

１３﹒４％。



這個急速的貨幣增長，有甚麼後果？就是錢不值錢，估不到吧！



凡值錢的東西都有個價，不會免費提供，但自今年３月起，美國的銀行就錢多到可以零息貸

出！！！這裏要解釋兩個名詞Ｒｅｐｏ（回購協議）和Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ（逆回購協議

）。



＊大方向是「水」浸眼眉＊



Ｒｅｐｏ是隔夜拆借╱息，當美國的銀行一旦不夠錢周轉就會向美國聯邦儲備局拆入資金，

翌日還錢，這一日的借錢，是要付息的。



Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ， ＲＲＰ，則是美國的銀行一旦錢多，就會向美國聯邦儲備局

存入資金，如果美儲局也要錢用，美儲局會付息。但如美儲局自己的錢也多到浸至眼眉時，美儲

局就會付很少的利息，以至不付息（零息），甚至會向存入款項的銀行收取利息，作為記存費。

若是這將是負利率，美儲局不想為，因錢多到存錢不能生息尚要罰息，是貨幣供應失衡之例證，

即是美儲局不稱職了。



踏入今年３月以來，美國銀行存錢回美儲局，即Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ的金額。這個可

與自２０１７年以來的對比。



２０２１年５月２０╱２１日的ＲＲＰ操作情況是，美銀行界當日共向美儲局存回了逾３５

００億美元。



假如美國的銀行界於今後日子，不能有效貸出這３，５００億美元，而美儲局仍每月向美國

金融體系注入１２００億美元去購美國債和按揭證券時，可以預期６個月之後，美國市場的「多

餘」資金將達到１２００億Ｘ６＋３５００億美元＝１０﹐７００億美元。雖然具體數字未必如

是，但大方向是，「水」浸眼眉。在這情況下，美儲局還可以講要持續購債以支持美國經濟的擴

展？媽呀！美國金融市場錢已多到無處使，要被逼零息存回予美儲局呀！



如果美儲局再不出手「制水」，市場就會害怕「大水漫灌」，把心一橫四出搶物（不再是購

物）時，美儲局就頭大了。



對投資者言，錢不是錢，是不是好事？筆者認為絕不，但今時講錢多有害的言論，似乎不多

，筆者僅提出來供大家考量。



筆者估計，在未來的一至兩次美儲局議息會中，美儲局不能不提收水計劃。高盛作了個預估

，大家看看。筆者認為高盛估的收水進程是遲了些，因為如６月時的ＲＲＰ也一如５月時的多時

，美儲局就要急轉彎了。收水未必在明年，可以在今年９月又如何？若是，你準備好了嗎？《資

深投資者 石鏡泉》

