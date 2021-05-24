《日入而息》快手經調整虧損４９億人幣，傳碧服及微盟齊配股發債

《今天重點》﹡港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇今天履新，傳將整頓公司文化；歐冠

昇稱領導港交所是至高榮譽，也是一份重任

﹡快手（０１０２４）首季虧損擴大至５７７﹒５億人幣，經調整虧損

４９﹒２億元人民幣

﹡中生製藥（０１１７７）首季多賺近１﹒２倍，派第一季度股息２港仙

﹡石藥（０１０９３）首季多賺２７％至１４﹒７２億元人民幣

﹡匯控（００００５）表示沒有設立加密貨幣交易平台計劃

﹡傳碧桂園服務（０６０９８）折讓最多７％配售逾１億股及發可換股債籌逾

１１７億

﹡傳微盟（０２０１３）折讓最多７﹒５％配售１﹒３億股及發可轉換債共籌

逾４３億

﹡董建華稱香港不是沒有土地，問題是發展不夠快；好時刻正來臨，有人打算

移民英國是沒有遠見；梁振英稱香港比一年前更具條件再出發

﹡邱騰華冀暑假中後期開通公海遊，暫無須向香港迪士尼額外撥款

﹡今日新增１宗變種病毒確診個案，患者為４６歲菲傭



《即日市況》﹡科技股下挫，港股跌４６點收２８４１２點，科指挫近１﹒９％



《深滬股市》﹡滬綜指悶升０﹒３％未回三千五，印花稅增長券商股漲



《美元匯價》﹡英鎊１﹒４２５０阻力仍大，不妨小注做空；歐元最新報１﹒２２０８╱

１０，日圓最新報１０８﹒９４╱９６



《公司業績》﹡中生製藥（０１１７７）首季多賺近１﹒２倍，派第一季度股息２港仙

﹡石藥（０１０９３）首季多賺２７％至１４﹒７２億元人民幣

﹡快手（０１０２４）首季虧損擴大至５７７﹒５億人幣，經調整虧損

４９﹒２億元人民幣



《公司資訊》﹡ＥＳＲ（０１８２１）擬進一步發行坡元計值永久證券

﹡傳京東物流（０２６１８）１３７萬人認購，凍資５７３１億元

﹡傳康業金融尋求本周進行上市聆訊，擬籌１０億港元

﹡傳越秀服務明天開始預路演，集資最多１９﹒５億元

﹡傳聯影醫療擬在香港上市，或籌資最少７８億元

﹡小米（０１８１０）首次大規模校招５０００人，雷軍冀出現３０歲高管

﹡中國動力（００４７６）正考慮於美國納斯達克第二上市

﹡中移動（００９４１）發Ａ股後擬動用約５６０億元人民幣作項目投資

﹡美團（０３６９０）外賣今午無法使用微信支付，異常持續近一小時現已修

復

﹡景瑞控股（０１８６２）已購回本金總額５７０萬美元的優先票據

﹡港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇今天履新，傳將整頓公司文化；歐冠

昇稱領導港交所是至高榮譽，也是一份重任

﹡陽光油砂（０２０１２）首季虧損按年收窄至約２７５﹒１萬加元

﹡傳阿里雲失去主要客戶字節跳動，難獲內地政府訂單

﹡傳騰訊投資的健身平台Ｋｅｅｐ秘密遞美上市申請，集資最多３９億

﹡匯豐推出氣候解決方案夥伴計劃，未來５年全球投放１億美元；匯控表示沒

有設立加密貨幣交易平台計劃

﹡嘉華國際（００１７３）與華僑永亨銀行（中國）簽署５億元人民幣綠色貸

款

﹡遠大住工（０２１６３）委任胡勝利為公司聯席總裁

﹡恆生（０００１１）李家祥退任獨立非執董，郭敬文獲委任為獨立非執董

﹡兆科眼科（０６６２２）兩項產品通過藥品註冊現場核查及ＧＭＰ符合性檢

查

﹡百富支付終端Ｑ２８為ＦａｍｉｌｙＭａｒｔ提供無現金支付服務

﹡濱海投資（０２８８６）附屬獲天津空港經濟區三期氣源供應項目

﹡中國能源建設設（０３９９６）擬與氫陽新能源組合資公司，就氫能技術進

行合作

﹡綠色能源科技（００９７９）委任中審眾環（香港）會計師事務所為新任核

數師



《國企紅籌》﹡東北電氣（０００４２）旗下與祥鵬航空、海航集團附屬解除租賃合同

﹡深圳控股（００６０４）４月合同銷售額按年下降３８﹒３％



《神州民企》﹡恆偉集團（０８２１９）附屬成立合營公司結合設計優勢與新區塊鏈技術拓

展業務

﹡龍湖（００９６０）間接附屬公開發行３０億元人民幣債券

﹡農業部夥騰訊（００７００）啟動「耕耘者」計劃，推動鄉村人才振興



《中國要聞》﹡江西房企董事長疑欠債不還遭捅死，疑兇作案後自殺

﹡易居表示４月百城庫存去化周期微弱反彈至９﹒９個月；首四月百城新樓均

價同比漲超１３％二線升幅大

﹡又一晶片項目爛尾，濟南泉芯停止出糧廠房還未建好

﹡大連恐怖車禍致５死５傷，男疑犯因投資失利報復社會

﹡中國二手車大會７月７日－９日在青島召開

﹡中鋼協副會長赴東銘集團、上海鋼聯，調研行業供需等

﹡有色金屬工業協會表示炒作機構勿低估調控決心

﹡發改委等五部門約談大宗商品重點企業，嚴查壟斷協議

﹡新一輪中部崛起頂層設計將揭盅，全面部署先進製造業

﹡萬達近沽清ＡＭＣ持股，撞正股民熱炒倍賺離場

﹡富時６月調整結果公布，新增３隻Ａ股，格力遭剔除

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠；人行李波：防範房地產、

跨境資本流動及債券金融風險

﹡上海上市公司探索設立內控合規機構

﹡華為再次重申不造車，未來也不會投資任何車企及參股

﹡財新表示財政部和監管部門都不會允許華融境外債違約

﹡上海試點提取住房公積金償還異地購房貸款

﹡中鋼協表示後期粗鋼產量增長放緩，鋼價難以持續上漲

﹡京東涉商業宣傳不正當競爭，被罰３０萬元人民幣



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，台灣不滿未獲邀參與世衛大會



《其他消息》﹡十一國慶日遊行案周五判刑，黎智英等人今早再上庭

﹡國慶日遊行案求情：何秀蘭李卓人均反對暴力，梁國雄認罪但不認錯；國慶

日未經批准集結案完成求情，周五早上判刑

﹡范國威退出新民主同盟，兼離開香港政壇

﹡梁振英稱香港比一年前更具條件再出發

﹡傳港澳辦擬擴編兩個司涉國安及宣傳，王振民任司長

﹡旅發局推第二輪賞你遊，消費８００元換本地遊名額

﹡港府今起向綜援及職津受助人發放一次過額外津貼

﹡澳門今日起發放５０００元消費券啟動金

﹡梁籌庭稱政府臨時工簽聲明或影響入職，籲提高工資

﹡邱騰華冀暑假中後期開通公海遊，暫無須向香港迪士尼額外撥款

﹡據報爆眼少女無爆眼，去年９月已赴台

﹡證監會提醒網民注意網上投資騙局，不要依賴社交平台流傳貼士

﹡董建華稱香港不是沒有土地，問題是發展不夠快；好時刻正來臨，有人打算

移民英國是沒有遠見

﹡居屋啟翔苑呎價近萬元成樓王，粉嶺最平僅售１１７萬

﹡中原表示十大屋苑周末成交２１宗，按周跌２５％

﹡深股通額度全日用２６﹒８億元；滬股通額度全日用１８﹒６億元，陸股通

淨流入近１９億

﹡恆指公司冀均衡納入成分股，綜合考慮暫不納入科技股

﹡火幣向內地用戶停售礦機，托管挖礦業務亦暫停

﹡特斯拉總裁馬斯克稱支持以加密貨幣對抗法定貨幣

﹡ｌｉｖｉ ｂａｎｋ表示年底至明年初將推財富管理產品；

ｌｉｖｉｂａｎｋ開業一周年，推一系列特別優惠活動

﹡花旗表示首季本地簽帳錄單位數升幅，料全年零售簽帳錄雙位數增長；香港

市民去年淨支出降逾一成，生活消費更趨數碼化

﹡英媒表示馬雲將辭任湖畔創研中心校長

﹡華僑永亨銀行料下半年香港失業率跌向５％，拆息上升壓力不大

﹡仲量聯行表示４月整體甲級寫字樓租金按月跌０﹒９％

﹡啟德「尚．珒溋」加推６７伙，折實價１００８萬起



《大國博弈》﹡中國商務部表示歐洲凍結中歐投資協定不符雙方共同利益

﹡約翰遜稱伊利沙伯女王號航母首航亞洲重申國際海洋法

﹡美國商務部長雷蒙多稱續列華為入貿易黑名單

﹡楊恆均間諜案本周開庭，中方籲澳方勿干預中國司法

﹡韓美聯合聲明關注台海，外交部表示台灣問題不容干預



《新冠肺炎》﹡今日新增１宗變種病毒確診個案，患者為４６歲菲傭

﹡官涌女護士疑假陽性，另有２宗不確定個案

﹡內地累計接種疫苗突破５億劑次

﹡外交部表示武漢病毒所職工及研究生迄今保持病毒零感染

﹡傳武漢病毒研究所研究人員在疫情披露前尋求醫院治療

﹡台灣增３３４宗本地確診，追加２５６宗延遲通報個案

﹡韓國三星生物與Ｍｏｄｅｒｎａ簽署疫苗生產協議

﹡全港學校今起全面恢復半日面授課堂

﹡官涌接種中心表示初確護士未接種疫苗，將要求員工打針

﹡姚思榮料「公海遊」最快７月底開辦

﹡政府一度暫停回港易，聶德權稱公布混亂會總結經驗

﹡國泰今起向竹篙灣檢疫中心市民提供膳食

﹡維港灣第六座完成強檢，７６０名居民無發現確診

﹡孔繁毅稱本港疫苗接種年齡７月或降至１２－１６歲

﹡林健鋒稱工商界擬向接種疫苗者提供自助餐車票等優惠

﹡據報美獅美高梅酒店設外展疫苗接種點，四成員工預約

﹡澳門健康碼月初兩度被惡意攻擊，但無個人資料外洩

﹡恐晶片斷鏈傳蘋果提供美國疫苗，台積電：純屬傳聞

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