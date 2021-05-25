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即市新聞

25/05/2021 07:46

《日出而作》科技股帶動美股高收，市場關注通脹數據

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　３４３９３．９８　升　　１８６．１４點╱０．５４％
　　　　　　　　標普５００　　　　　４１９７．０５　升　　　４１．１９點╱０．９９％
　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　１３６６１．１７　升　　１９０．１８點╱１．４１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７０５１．５９　升　　　３３．５４點╱０．４８％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１５４３７．５１　升　　　６７．２５點╱０．４４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６４０８．４９　升　　　２２．０８點╱０．３５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．８５，歐元兌美元１．２２１４

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