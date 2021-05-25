《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３４３９３．９８ 升 １８６．１４點╱０．５４％
標普５００ ４１９７．０５ 升 ４１．１９點╱０．９９％
納斯達克 １３６６１．１７ 升 １９０．１８點╱１．４１％
倫敦富時１００ ７０５１．５９ 升 ３３．５４點╱０．４８％
法蘭克福ＤＡＸ １５４３７．５１ 升 ６７．２５點╱０．４４％
巴黎ＣＡＣ４０ ６４０８．４９ 升 ２２．０８點╱０．３５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．８５，歐元兌美元１．２２１４
25/05/2021 07:46
《日出而作》科技股帶動美股高收，市場關注通脹數據
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３４３９３．９８ 升 １８６．１４點╱０．５４％
標普５００ ４１９７．０５ 升 ４１．１９點╱０．９９％
納斯達克 １３６６１．１７ 升 １９０．１８點╱１．４１％
倫敦富時１００ ７０５１．５９ 升 ３３．５４點╱０．４８％
法蘭克福ＤＡＸ １５４３７．５１ 升 ６７．２５點╱０．４４％
巴黎ＣＡＣ４０ ６４０８．４９ 升 ２２．０８點╱０．３５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．８５，歐元兌美元１．２２１４
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