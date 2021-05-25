《缸邊隨筆－石鏡泉》好心有好報

《缸邊隨筆》今天（２５日）介紹大家個必賺的投資，就是幫腎臟基金買茶做善事。這些茶

是我於２０１３年或之前收藏，是幾百年以至千年樹齡的茶。這些是生茶，只要保存好，藏年久

，飲，味好；藏年久，價，升值。可知近年的班章和冰島茶，每餅價已升逾６萬。



穩賺，是因你已賺了善心。請多買茶，查詢：２７１６ ５７７３。







＊請慷慨支持普洱茶餅義賣 助病人就業提升復康質素＊



病人分享：



曾有一名大學生利用「自動腹膜透析機」在家作夜間洗肚，就讀四年大學期間，同學亦不知

她是末期腎衰竭患者。另一位全職病友指未用「自動腹膜透析機」前，採用醫管局提供的每日三

次換洗肚水，導致她從沒有機會與同事外出午膳，因為午膳時間她在做約４５分鐘的換水工序，

連吃飯也匆匆了事，借用了「自動腹膜透析機」後，她的社交生活也有改善。後來兩位亦成功換

腎。



末期腎病是相當折磨人的慢性病，因為病人要靠洗腎（洗血或洗肚）維持生命，而洗腎是有

一定的時間和金錢負擔，因此，協助香港末期腎衰竭病人一直是香港腎臟基金會主要工作之一。



為甚麼要資助病人？大家難免會問，醫院管理局有向末期腎衰竭病人提供連續性腹膜透析服

務（ＣＡＰＤ），並承諾只要是末期腎衰竭病人都有機會洗腎。可是病人需要每天換三至四次洗

肚水，每次需時約４５分鐘，這對上學和上班的病人，及需要照顧家中長者在家進行ＣＡＰＤ的

家人，ＣＡＰＤ帶來一定的困難，若改為在過夜睡眠時間進行自動腹膜透析（ＡＰＤ），情況就

大大改善，在日間不需要進行治療。



一些病人因著上述種種原因，他們要自費去接受該等治療，然而自助腹膜透析機要８﹒４萬

元一部，都不是一般病人可以負擔。



改善病人生活質素１９９７年開始，香港腎臟基金會籌集捐款購買「自動腹膜透析機」免費

借給洗肚病人在家作夜間洗肚，至今共購置了７８０部，先後給逾１９００名病人使用。目前有

５８７部透析機免費借與病人、已全部借出。可惜仍有不少病人輪候借機服務，每年有２００多

位病人申請借機、供不應求。利用ＡＰＤ的病人，他們日間去返全日制學校或全職工作，同學同

事全然不知他們是末期腎衰竭患者，這對病人個人的心理和自尊心有很大的支持，而繼續全職工

作亦保障家庭健全經濟狀況，對維持病人的生活質素至為明顯。對有需耍照顧長者在家治療進行

的家人亦更可行及方便了。



＊你可以令更多病人受惠＊



末期腎衰竭是嚴重的慢性疾病，每年有千名新症病人，不少是求學的學生和就業的盛年，能

夠協助他們過正常的生活，如常上學上班是病人最大的福祉。對有需要照顧長者在家進行的家人

亦更可行。



香港腎臟基金會是註冊慈善機構，所有經費均由社會人士捐助，請大家支持捐助洗腎服務，

善款多多益善，小小無拘。







＊信義光能目標１５元＊



昨（２４日）在《午市閒談》視頻，筆者推介了信義光能（００９６８）。信義光能主要從

事生產及銷售太陽能玻璃產品，發展及營運太陽能發電場，並提供工程、採購及建設服務。



太陽能股昨普遍下跌，信義光能昨收報１３﹒１２元，跌０﹒４６％，同類４隻報跌的股票

，信光跌幅最小；預期市盈率１６﹒５倍，預期周息率２﹒８１％。根據經濟通資料，信義光能

２０２１年至２０２３年盈利預測，分別為６５﹒３６億、７１﹒６８億、８１﹒２４億元。



＊藍籌新貴 可炒一轉＊



信義光能最近入選恆指成分股，筆者在視頻戲言是「戥人高興」。其實，即使是藍籌，其表

現也未必一定好，惟藍籌勝在會有一定數量的被動買盤，而信義光能趨勢又可望向好而已。



周線圖上，本月初信義光能曾「七連跌」，已在低位徘徊了一段時間，近日彈上，並有機會

挑戰保力加通道上軸的目標價１５元。



策略上，投資者可候它回調至１２﹒５元才買，短期阻力１５﹒８元；短期支持也在

１２﹒５元，跌破１２元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

