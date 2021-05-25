《經濟通通訊社２５日專訊》富時羅素指出，小米（０１８１０）將分兩階段，納入全球股
票指數系列（ＦＴＳＥ ＧＥＩＳ），以及相關市值加權指數，６月４日收市後將納入小米５０
％，６月１８日收市後將納入另一半，並與半年計季度檢討一同生效。至於富時中國５０指數，
小米將等待指數季度檢討結果。
小米今年１月被美國國防部列為「與中國軍方關連企業」，成為美國財政部禁投令目標，其
後和國防部達成和解，國防部等一致認為採用最終決議將小米移出１月１４日的軍事清單是合適
的。（ｎｓ）
25/05/2021 08:22
小米（０１８１０）獲重新納入富時羅素旗下指數
《經濟通通訊社２５日專訊》富時羅素指出，小米（０１８１０）將分兩階段，納入全球股
票指數系列（ＦＴＳＥ ＧＥＩＳ），以及相關市值加權指數，６月４日收市後將納入小米５０
％，６月１８日收市後將納入另一半，並與半年計季度檢討一同生效。至於富時中國５０指數，
小米將等待指數季度檢討結果。
小米今年１月被美國國防部列為「與中國軍方關連企業」，成為美國財政部禁投令目標，其
後和國防部達成和解，國防部等一致認為採用最終決議將小米移出１月１４日的軍事清單是合適
的。（ｎｓ）
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