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25/05/2021 14:49

美匯指數跌至近８９﹒６５，歐元英鎊皆升０﹒３％，金價跌轉升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美匯指數持續下挫，現跌０﹒１８％，報８９﹒６８４，接近
本月中旬低位近８９﹒６５。
　　歐元兌美元升０﹒２９％，報１﹒２２５０５。英鎊兌美元升０﹒３１％，報
１﹒４１９８５。美元兌日圓升０﹒１％，報１０８﹒６３５。
　　商品市場方面，現貨金即日由跌轉升０﹒２５％，報１８８５﹒５美元。倫敦期銅升
０﹒３９％，報１００２１﹒２５美元。
　　紐約６月期油升０﹒１１％，報６６﹒１２美元。布蘭特７月期油升０﹒１５％，報
６８﹒４７美元。（ａｌ）

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