  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2021 17:00

《盤後部署》期結日臨近適宜炒波幅，惟二萬九料有明顯阻力

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股走勢造好，虛擬貨幣市場反彈，亞洲股市今日普遍高
收，人民幣走勢強勁刺激Ａ股反彈，滬深兩市漲逾２％，而港股受Ａ股帶動下，今日盤中曾大漲
逾５００點至２８９２９點，一口氣升破５０天線（２８６６１點）及百天線（２８８４２點）
。重磅股騰訊（００７００）大漲逾４％推高恆指逾百點。港交所（００３８８）及藥明（０２
２６９）升近６％，領漲大市氣氛。最終恆指收報２８９１０，升４９８點或升１﹒７５％，主
板成交１６７８﹒７０億元。國企指數報１０７９２，升１５１點或升１﹒４２％。恆生科技指
數報８００４，升１２７點或升１﹒６２％。
　　內地股造好，上證綜合指數報３５８１，升８４點或升２﹒４０％，成交４７２２﹒１４億
元人民幣。深證成份指數報１４８４６，升３３９點或升２﹒３４％，成交５３４１﹒１４億元
人民幣。
　　
＊美銀指今年美國經濟似惡性通脹，調查指全球房產今年料飆升＊

　　美國銀行發表研究報告指出，現時與１９６７至１９６９年時期的情況最似，這段時期美國
巨額預算赤字令利率上升，而聯儲局需要保持超寬鬆貨幣政策，通脹升至多年來高位，而１９６
９年就經歷了動盪的熊市，接下來的十年美國就幾乎陷入了惡性通脹，幸好當時的聯儲主席保羅
將利率提高至２０％，才阻止美國經濟崩潰。美股於今年上半年依然呈牛市狀態，下半年或明年
會否重演１９６９年的一幕仍是未知數。
　　調查顯示，在貨幣政策及疫後經濟復甦的情況下，主要經濟體的住宅地產市場今年料將飆升
，調查於５月１１至２４日對１００多個房地產專家進行訪問，其中美國、英國、加拿大、澳洲
、迪拜的房價與三個月前相比大幅提升，並超過了ＧＤＰ及ＣＰＩ升幅。專家們都預料今年房價
會有強勁增長，之後幾年上升速度將會放慢，主要受供應及民眾負擔能力影響，預計２０３０年
房價仍會居高不下。

＊加密貨幣利空消息已盡出，惟二萬九仍有阻力＊

　　關於加密貨幣的利空消息盡出後，今日市場迎來反彈，其中人民幣持續走強，Ａ股走勢強勁
帶動亞洲市場氣氛，港股因此受惠，一下抽升５００點並企穩百天線高收，惟近期二萬九有一定
阻力，加上期結日臨近，好淡雙方的角力可能更強。港股這幾天可能會迎來波動情緒，明日現獲
利盤機會頗大，建議投資者即日炒波幅可能有不錯收益，預計恆指短線可能在２８４００至２９
０００之間上落，如恆指能企穩２９２００點即可繼續炒上，但相信機會不大，投資者可以留意
佈署。（ｕｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/05/2021
快手績後挫逾一成創新低　多家券商齊削目標價
中國故事25/05/2021
《神州經脈》外資淨流入刷新高　A場報復式彈　人幣飆至近三年高
財經熱話25/05/2021
【港交所新CEO】歐冠昇：香港在中國金融市場開放扮演重要角色
板塊分析25/05/2021
首季先拔頭籌　網易盡吸海外玩家
剖析天下25/05/2021
中國經濟復甦　後續還看消費
香港要聞25/05/2021
【新冠肺炎】林鄭：回港易轉軚非因外來壓力　內地無定出通關標準
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Zoflora®一套5枝濃縮消毒液連專用噴壺1個

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金