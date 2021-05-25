《盤後部署》期結日臨近適宜炒波幅，惟二萬九料有明顯阻力

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股走勢造好，虛擬貨幣市場反彈，亞洲股市今日普遍高

收，人民幣走勢強勁刺激Ａ股反彈，滬深兩市漲逾２％，而港股受Ａ股帶動下，今日盤中曾大漲

逾５００點至２８９２９點，一口氣升破５０天線（２８６６１點）及百天線（２８８４２點）

。重磅股騰訊（００７００）大漲逾４％推高恆指逾百點。港交所（００３８８）及藥明（０２

２６９）升近６％，領漲大市氣氛。最終恆指收報２８９１０，升４９８點或升１﹒７５％，主

板成交１６７８﹒７０億元。國企指數報１０７９２，升１５１點或升１﹒４２％。恆生科技指

數報８００４，升１２７點或升１﹒６２％。

內地股造好，上證綜合指數報３５８１，升８４點或升２﹒４０％，成交４７２２﹒１４億

元人民幣。深證成份指數報１４８４６，升３３９點或升２﹒３４％，成交５３４１﹒１４億元

人民幣。



＊美銀指今年美國經濟似惡性通脹，調查指全球房產今年料飆升＊



美國銀行發表研究報告指出，現時與１９６７至１９６９年時期的情況最似，這段時期美國

巨額預算赤字令利率上升，而聯儲局需要保持超寬鬆貨幣政策，通脹升至多年來高位，而１９６

９年就經歷了動盪的熊市，接下來的十年美國就幾乎陷入了惡性通脹，幸好當時的聯儲主席保羅

將利率提高至２０％，才阻止美國經濟崩潰。美股於今年上半年依然呈牛市狀態，下半年或明年

會否重演１９６９年的一幕仍是未知數。

調查顯示，在貨幣政策及疫後經濟復甦的情況下，主要經濟體的住宅地產市場今年料將飆升

，調查於５月１１至２４日對１００多個房地產專家進行訪問，其中美國、英國、加拿大、澳洲

、迪拜的房價與三個月前相比大幅提升，並超過了ＧＤＰ及ＣＰＩ升幅。專家們都預料今年房價

會有強勁增長，之後幾年上升速度將會放慢，主要受供應及民眾負擔能力影響，預計２０３０年

房價仍會居高不下。



＊加密貨幣利空消息已盡出，惟二萬九仍有阻力＊



關於加密貨幣的利空消息盡出後，今日市場迎來反彈，其中人民幣持續走強，Ａ股走勢強勁

帶動亞洲市場氣氛，港股因此受惠，一下抽升５００點並企穩百天線高收，惟近期二萬九有一定

阻力，加上期結日臨近，好淡雙方的角力可能更強。港股這幾天可能會迎來波動情緒，明日現獲

利盤機會頗大，建議投資者即日炒波幅可能有不錯收益，預計恆指短線可能在２８４００至２９

０００之間上落，如恆指能企穩２９２００點即可繼續炒上，但相信機會不大，投資者可以留意

佈署。（ｕｌ）

