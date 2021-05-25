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25/05/2021 17:42

《台股攻略－黃振宇》電子權值股領漲，台股三連升

　　《台股攻略》歐美股市造好，帶動台股跟隨上揚。台灣加權指數今日（２５日）高開１０６
點，市場資金重返電子股，指數中段更升超過３００點，高見１６６５８點，最終收１６５９６
點，升２５７點，成交金額為新台幣５２７３億元。
　　電子權值股回勇，台積電收新台幣５８３元，升２﹒６％；聯電重上新台幣５０元關卡，收
新台幣５１﹒９元，升６﹒６％；鴻海、聯發科、台達電及日月光投控等電子權值股亦有資金湧
現，升０﹒９％至２﹒３％。矽力─ＫＹ以新台幣３６７５元裂口高開，曾升至停板，收新台幣
３４９０元，升４﹒３％。早前跌得較深的半導體板塊今日反彈，ＩＣ設計的天鈺及金麗科漲停
板。被動元件板塊全面走強，國巨、興勤及艾華升２﹒２％至５﹒２％，而凱美更漲停收市。傳
產股以塑膠板塊表現較強，台聚、華夏及亞聚漲停，台塑、南亞、台達化、台苯及國喬升
２﹒９％至５﹒３％。惟運輸、觀光及百貨板塊表現較差。萬海在昨日（２４日）收市公布４月
稅後淨利達新台幣６１﹒５２億元，按年增１１０１﹒５７％，主要受惠於集團的固定成本低及
貨量穩定優勢，在主要轉運碼頭取得具競爭力的裝卸費率及其完整的服務網路搭配。
　　雖然台股短線受疫情影響，但歐美經濟持續復甦，及科技板塊重現動力，建議投資者仍可在
大市回調時分注投資。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》

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