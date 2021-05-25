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即市新聞

25/05/2021 10:28

《窩輪豪情－梁業豪》恒指已升抵即市首個重要阻力位２８６８２

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
必需性消費業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股票現為農夫山泉（０９６３３）、安踏體育（０２０２０）與藥明生物（０２２６９），可用
作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應
參考的股票，則宜首選快手（０１０２４）、新東方（０９９０１）與中國聯通（００７６２）

　　今早（２５日）港股繼續反彈，力度以藍籌股較大，科技股則依然有不輕的沽壓。恆生指數
曾見升抵２８６８７，位於即市首個重要阻力位２８６８２與第二個重要阻力位２８８４３之間
。至於第三個即市重要阻力位２９００５，除非出現新重大利好消息，收市前到達的機會不大。
此外，若美指期貨升越即市暫見高位４２０６﹒１２，上述三個即市重要阻力位便須被上調。筆
者還會每個交易日準備三個即市重要支持位，為買賣藍籌股、國企股、紅籌股與科技股或其相關
衍生工具，如期貨、期權、牛熊證、衍生權證的讀者朋友、提供參考資料，希望大家欣賞。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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