《窩輪豪情－梁業豪》恒指已升抵即市首個重要阻力位２８６８２

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

必需性消費業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的

股票現為農夫山泉（０９６３３）、安踏體育（０２０２０）與藥明生物（０２２６９），可用

作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應

參考的股票，則宜首選快手（０１０２４）、新東方（０９９０１）與中國聯通（００７６２）

。

今早（２５日）港股繼續反彈，力度以藍籌股較大，科技股則依然有不輕的沽壓。恆生指數

曾見升抵２８６８７，位於即市首個重要阻力位２８６８２與第二個重要阻力位２８８４３之間

。至於第三個即市重要阻力位２９００５，除非出現新重大利好消息，收市前到達的機會不大。

此外，若美指期貨升越即市暫見高位４２０６﹒１２，上述三個即市重要阻力位便須被上調。筆

者還會每個交易日準備三個即市重要支持位，為買賣藍籌股、國企股、紅籌股與科技股或其相關

衍生工具，如期貨、期權、牛熊證、衍生權證的讀者朋友、提供參考資料，希望大家欣賞。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

