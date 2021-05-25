道期Ａ股齊造好，港股衝破５０天線升２５９點，現報２８６７２點

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股造好帶動道指期貨於亞洲時段輕微上揚，現漲近５０

點。上海市政府發布意見，上海基本建成綜合性、開放型資產管理中心，邁入全球資產管理中心

城市前列，刺激Ａ股滬深兩市各漲逾１％。而港股今早高開高走，騰訊（００７００）、友邦（

０１２９９）漲２至３％帶動大市氣氛，刺激恆指盤中突破５０天線（２８６５６點），盤中高

見２８７０３點，現時，恆生指數報２８６７２，升２５９點或升０﹒９１％，主板成交４１９

﹒２６億元。國企指數報１０６８７，升４５點或升０﹒４３％。恆生科技指數報７９０７，升

３０點或升０﹒３９％。

Ａ股走勢強勁，上證綜合指數報３５４０，升４３點或升１﹒２５％，成交１６３４﹒７７

億元人民幣。深證成份指數報１４７１９，升２１２點或升１﹒４６％，成交１９３３﹒４２億

元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報４８﹒９元；港交所（００３８８）升１﹒７

３％，報４５８﹒２元；騰訊（００７００）升２﹒４８％，報６００元；建行（００９３９）

升０﹒６５％，報６﹒２２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅０﹒９７％。友邦（０１

２９９）升１﹒８９％，報１０２﹒４元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明（０２２６９） １１４﹒６０元 升４﹒３７％

小米（０１８１０） ２７﹒５０元 升３﹒１９％

銀娛（０００２７） ６３﹒９０元 升２﹒４０％

金沙（０１９２８） ３４﹒２０元 升２﹒４０％

騰訊（００７００） ５９９﹒００元 升２﹒３１％

吉利（００１７５） １９﹒２６元 升２﹒０１％

友邦（０１２９９） １０２﹒４０元 升１﹒８９％

安踏（０２０２０） １５３﹒７０元 升１﹒８６％

舜宇（０２３８２） １８４﹒９０元 升１﹒５９％

港交所（００３８８） ４５８﹒００元 升１﹒６９％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金軟（０３８８８） ５９﹒５０元 升４﹒２９％

小米（０１８１０） ２７﹒６０元 升３﹒５６％

眾安在線（０６０６０） ４２﹒６５元 升２﹒６５％

騰訊（００７００） ６００﹒００元 升２﹒４８％

明源雲（００９０９） ３８﹒４０元 升２﹒４０％

萬國數據（０９６９８） ６８﹒０５元 升１﹒８０％

舜宇（０２３８２） １８５﹒００元 升１﹒６５％

金蝶（００２６８） ２７﹒１５元 升１﹒６９％

中興（００７６３） １９﹒６６元 升１﹒６５％

中芯（００９８１） ２３﹒２５元 升１﹒５３％

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（ｕｌ）

