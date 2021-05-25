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25/05/2021 10:17

道期Ａ股齊造好，港股衝破５０天線升２５９點，現報２８６７２點

　　《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股造好帶動道指期貨於亞洲時段輕微上揚，現漲近５０
點。上海市政府發布意見，上海基本建成綜合性、開放型資產管理中心，邁入全球資產管理中心
城市前列，刺激Ａ股滬深兩市各漲逾１％。而港股今早高開高走，騰訊（００７００）、友邦（
０１２９９）漲２至３％帶動大市氣氛，刺激恆指盤中突破５０天線（２８６５６點），盤中高
見２８７０３點，現時，恆生指數報２８６７２，升２５９點或升０﹒９１％，主板成交４１９
﹒２６億元。國企指數報１０６８７，升４５點或升０﹒４３％。恆生科技指數報７９０７，升
３０點或升０﹒３９％。
　　Ａ股走勢強勁，上證綜合指數報３５４０，升４３點或升１﹒２５％，成交１６３４﹒７７
億元人民幣。深證成份指數報１４７１９，升２１２點或升１﹒４６％，成交１９３３﹒４２億
元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報４８﹒９元；港交所（００３８８）升１﹒７
３％，報４５８﹒２元；騰訊（００７００）升２﹒４８％，報６００元；建行（００９３９）
升０﹒６５％，報６﹒２２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅０﹒９７％。友邦（０１
２９９）升１﹒８９％，報１０２﹒４元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明（０２２６９）　　　１１４﹒６０元　　　升４﹒３７％
　　小米（０１８１０）　　　　２７﹒５０元　　　升３﹒１９％
　　銀娛（０００２７）　　　　６３﹒９０元　　　升２﹒４０％
　　金沙（０１９２８）　　　　３４﹒２０元　　　升２﹒４０％
　　騰訊（００７００）　　　５９９﹒００元　　　升２﹒３１％
　　吉利（００１７５）　　　　１９﹒２６元　　　升２﹒０１％
　　友邦（０１２９９）　　　１０２﹒４０元　　　升１﹒８９％
　　安踏（０２０２０）　　　１５３﹒７０元　　　升１﹒８６％
　　舜宇（０２３８２）　　　１８４﹒９０元　　　升１﹒５９％
　　港交所（００３８８）　　４５８﹒００元　　　升１﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　科指十大升幅股分表現如下：

　　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金軟（０３８８８）　　　　　５９﹒５０元　　　升４﹒２９％
　　小米（０１８１０）　　　　　２７﹒６０元　　　升３﹒５６％
　　眾安在線（０６０６０）　　　４２﹒６５元　　　升２﹒６５％
　　騰訊（００７００）　　　　６００﹒００元　　　升２﹒４８％
　　明源雲（００９０９）　　　　３８﹒４０元　　　升２﹒４０％
　　萬國數據（０９６９８）　　　６８﹒０５元　　　升１﹒８０％
　　舜宇（０２３８２）　　　　１８５﹒００元　　　升１﹒６５％
　　金蝶（００２６８）　　　　　２７﹒１５元　　　升１﹒６９％
　　中興（００７６３）　　　　　１９﹒６６元　　　升１﹒６５％
　　中芯（００９８１）　　　　　２３﹒２５元　　　升１﹒５３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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