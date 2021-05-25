《談國論企－黎偉成》油氣電續增產顯經濟穩進發展

《談國論企》中國規模以上的原油、天然氣及電力等能源企業，於２０２１年４月維持一季

度增產佳態，反映出政府防控新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情達效使經濟重納復甦軌道，促工

商服務各業的能源耗用回復常態，甚至有所提升。國家加促以國內大循環和國內外雙循環政策，

加上推出內需側配合供給側的經濟政策，料經濟今年會進一步提質重量發展，對能源需求殷切之

情不減。



＊天然氣生產和進口快增顯側重潔淨能源＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２１年４月份能源生產情況》的資料，規模以上能源工

業生產，普見穩定增長，最惹人注目的，仍然是（一）天然氣的生產和進口，有相對快速的增長

，特別是（１）產量，於２０２１年４月所達１６９億立方米，同比增長７％，而結合２０１９

年所增之２２﹒３所得兩年平均增長達１０﹒７％，並使天然氣產量於１－４月份累計７０２億

立方米的同比增長１１﹒６％，兩年均增１０﹒９％，是為相當良好的表現。

和（２）進口天然氣於２０２１年４月份達１０１５萬噸同比增長３１﹒４％，相對於

２０２０年同期進口７７３萬噸的１％升幅高３０﹒４個百分點之普，遂使１－４月份累計進口

３９４６萬噸的同比增長２２﹒４％，亦遠高於上年前四個月的１﹒５％。

天然氣的生產與進口保持較快的增長速度，當然與市場需求持續增加有關，而國家最近多年

政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是發展和耗用的重點，產量速增，顯政策取得預期良

性成效。

至於（二）原油，則保持穩增之態：（Ｉ）生產於２０２１年４月達１６４１萬噸，同比增

長２﹒４％，兩年均增２﹒１％，而１－４月產量累計６５６３萬噸，同比和兩年均增的幅度皆

為１﹒９％，基本持平於２０２０年同期的２％。

原油生產由２０２０年二季度一直延續至２０２１一季度穩升之況，甚至有進一步改善，乃

因（ｉ）中國自去年３月起就控疫取得預期良性成效的復工復產復商復市，促國內生產總值

ＧＤＰ於２０２１年一季度累計達２４﹒９３１萬億元，同比所增的１８﹒３％，乃２０２０年

同期減少６﹒８％的異常薄弱基礎底下的高增長，兩年平均增長５％，反映經濟在技術和實質上

重納復甦軌道，是為原油需求不斷增長的重要原因。

另一個重要因素，為（ｉｉ）油價即使在過去幾個月有所反彈，中國增加油產反映出原油需

求相當殷切：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２１年４月３０日每桶６７﹒７３美元，較３月

３１日的６３﹒５２美元上升６﹒６％，相對於２０２０年４月３０日之１８﹒１１美元，同比

上升２﹒７３９倍，便可見內地原油增產顯需求強烈，不因油價環比及同比皆大升而減產。

即使（ＩＩ）進口原油，於２０２１年４月份達４，０３６萬噸同比減少０﹒２％，惟

２０２０年同期則更減少進口７﹒５％至４０４３萬噸，使１－４月份累計進口１﹒７９億噸的

升幅７﹒２％，則高於上年同期所增的１﹒７％。



＊發電量穩定增長顯工商各業運作發展佳＊



和（ＩＩＩ）加工原油，更是快增，於２０２１年４月份產量達５７９０億噸同比增長

７﹒５％，兩年平均增長為４﹒１％；而１－４月份累計加工２﹒３２１億噸同比增長

１４﹒２％，兩年均增５％，上年前四個月加工量同比減３﹒２％。

（三）電力行業，發電量於２０２１年４月份達６，２３０億千瓦時的同比增長１１％，成

八連升，兩年均增５﹒５％，其中火力發電兩年均增１２﹒５％、風力增２１﹒１％，核電升５

﹒２％，風電增２１﹒１％，惟太陽能減６﹒４％。

再看（四）原煤，以工業用為主的原煤產量在２０２１年４月份達３﹒２億噸同比減少

１﹒８％，兩年的平均增長為２％，而１－４月份累計１２﹒９萬億噸，同比增１１﹒１％及兩

年均增６﹒１％。但進口煤炭於前４個月減２８﹒８％，乃受港口煤炭綜合交易價格上升的影響

。

能源的生產、加工和進口，皆屬「前瞻性」的供作將會使用者，油氣電煤之增，有良好啟示

性，不言而喻也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

